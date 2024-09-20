Самые длинные ноги и самый большой рот. 6 реальных людей, которые вас шокируют

Роберт Вадлоу - самый высокий человек в истории

Роберт Вадлоу, известный как самый высокий человек в истории, достигал невероятных 2,72 метра (8 футов 11,1 дюйма) на момент последнего измерения 27 июня 1940 года.

Его рост сделал его настоящим гигантом среди людей, и даже в возрасте восьми лет он был выше своего отца, который имел рост 180 см (5 футов 11 дюймов). Кроме этого, Роберт владел рекордными размерами конечностей: его ноги имели длину 47 см (18,5 дюйма), а руки - 32,3 см (12,7 дюйма) от запястья до кончика среднего пальца.

Даже в детстве Роберт мог поднимать своего отца и переносить его по лестнице дома, что стало подлинным чудом для семьи и окружающих. Несмотря на трудности со здоровьем, связанные с его высотой, Роберт всегда оставался активным и сильным мужчиной.

Роберт Вадлоу с отцом (фото: Википедия)

Семья Трапп - самая высокая семья в мире

Семья Трапп из Миннесоты, США, вошла в историю как самая высокая семья в мире. Средний рост членов этой семьи составляет 203,29 см (6 футов 8,03 дюйма), что делает их настоящими гигантами.

Если бы все члены семьи стали друг на друга, их общая высота равнялась бы высоте двух взрослых жирафов. Глава семьи, Скотт, имеет рост 202,7 см (6 футов 8 дюймов), а его жена Крисси - 191,2 см (6 футов 3 дюйма).

Их дети также высоки: Саванна - 203,6 см (6 футов 8 дюймов), Молли - 197,2 см (6 футов 6 дюймов), а самый молодой Адам превышает всех - 221,7 см (7 футов 3 дюйма).

Семья Трапп гордится своим генетическим наследием и использует свой рост в спорте. Все трое детей играли в баскетбол или волейбол на колледжном уровне, что помогло им добиться успехов в спорте.

Семья Трапп (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

Мэйси Каррин - девушка с самыми длинными ногами в мире

Мэйси Каррин из Техаса, США, стала рекордсменкой, получив титул девушки с самыми длинными ногами в мире. Ее левую ногу измерили в 135,267 см (53,255 дюйма), а правую - в 134,3 см (52,874 дюйма).

При общем росте 6 футов 10 дюймов (приблизительно 208 см), ноги Мэйси составляют около 60% ее общей высоты, что является удивительным явлением в человеческой анатомии.

Мэйси использует свою славу для того, чтобы вдохновлять других высоких людей принимать свой рост и гордиться им.

Мэйси Каррин (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

Джоти Амге - самая низкая женщина в мире

Джоти Амге из Индии является самой низкой женщиной в мире, ростом всего 62,8 см (24,7 дюйма). Она впервые попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2009 году как самый низкий подросток, а затем получила титул самой низкой женщины.

Джоти смогла осуществить свою мечту стать актрисой и снялась в известном сериале "Американская история ужасов", где сыграла одну из главных ролей. Ее история вдохновляет многих людей во всем мире, показывая, что физические ограничения не могут помешать большим достижениям.

Джоти Амге (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

Ник Стоберл - самый длинный язык в мире

Ник Стоберл из Салинаса, Калифорния, США обладает уникальной особенностью, сделавшей его рекордсменом, хотя об этом мало кто догадается, пока не увидит, как он лижет мороженое. Язык Ника самый длинный в мире среди мужчин и достигает 10,1 см (3,97 дюйма).

Для представления: это примерно два бейсбольных мяча, рулон туалетной бумаги или пять пончиков, сложенных друг на друга. Его умение пользоваться своим рекордным языком не оставляет равнодушными окружающих - Ник может достать языком до своего носа и даже до локтя!

Интересным фактом является то, что Ник никогда не пользуется салфетками, ведь его язык помогает ему самостоятельно решать эту проблему. Кроме этого, он тратит очень много времени на чистку своего языка каждое утро.

Ник Стоберл (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

Саманта Рамсделл - самый большой рот в мире

Саманта Рамсделл из США стала обладательницей рекорда за самый большой размах рта среди женщин. Ее рот может раскрыться на невероятные 6,52 см (2,56 дюйма) в ширину. Она всегда знала о своем большом рте, ведь с детства видела это в зеркале.

Что интересного, Саманта может вместить в свой рот целое яблоко, апельсин или даже крупное печенье. А еще - бокал вина или полную порцию картофеля фри из McDonald's.

Ее популярность стремительно выросла благодаря TikTok, где она сначала выкладывала видео с песнями и комедийными номерами. Однако настоящий успех пришел после видео, где она демонстрировала свой размах рта.

Саманта Рамсделл (фото: kids.guinnessworldrecords.com)