Самые дорогие "Евровидения" за 20 лет: цены шокируют, Украина - среди лидеров

Базель-2025: третье место по затратам

Как известно, Швейцария впервые за 36 лет принимает "Евровидение", и Базель решил не экономить. Общий бюджет конкурса составил около 62 млн евро, что делает его третьим по стоимости в истории конкурса.

Кантон Базель-Штадт выделил примерно 40 млн евро после референдума, где более 66% жителей поддержали финансирование. Остальные деньги поступили от Швейцарской вещательной корпорации (SRG SSR), Европейского вещательного союза (EBU) и спонсоров.

Больше всего местным властям обошлось обустройство инфраструктуры арены St. Jakobshalle (14,5 млн евро). На безопасность и кибербезопасность было выделено около восьми миллионов, на транспорт и логистику - два миллиона. А вот бюджет различных городских мероприятий и волонтерских программ составил более пяти миллионов евро.

При этом ожидается, что экономический эффект от проведения конкурса составит около 65 млн евро, благодаря высокой заполняемости отелей (до 95%), росту туристических потоков и активности местного бизнеса.

Баку-2012: как "Евровидение" стало символом нефтяного богатства

Абсолютный рекорд по затратам поставил Азербайджан в 2012 году. После победы Ell & Nikki власти решили сделать из "Евровидения" геополитический проект.

Буквально за несколько месяцев в Баку построили новенькую арену Crystal Hall прямо на берегу Каспийского моря. По оценкам, общие расходы составили около 160 млн евро, из которых 100 млн пошли только на арену.

Москва-2009: имперский размах и пшик на выходе

В 2009 году РФ щедро размахнулась на "Евровидение", выделив на его проведение около 38 млн евро из государственного бюджета. Официально - на арену, сцену, техническое обеспечение и безопасность. Но на самом деле конкурс стал ярким примером типичного российского подхода: денег много, а результат - на тройку с минусом.

Конкурс проходил в устаревшем спорткомплексе "Олимпийский", где установили одну из самых дорогих сцен того времени. Однако даже с колоссальными затратами шоу выглядело посредственно, без внятной идеи или визуального прорыва. СМИ уже тогда намекали, что значительная часть бюджета могла быть просто "освоена".

Тель-Авив-2019: победа Нетты стала финансовым вызовом

После победы Нетты Барзилай в 2018 году Израиль во второй раз в истории получил право провести "Евровидение".

Общественный вещатель KAN, ответственный за организацию, обратился к правительству за поддержкой и получил заем в 16,5 млн евро. Общие расходы составили около 28,5 млн евро, что стало одной из самых высоких сумм среди последних конкурсов, при том что новую инфраструктуру не возводили - арену обустроили на базе павильона Tel Aviv Expo.

Большая часть бюджета ушла на усиленную безопасность, логистику, передвижение делегаций и создание фан-зоны у моря.

И хоть шоу получило высокие оценки за продакшн, в стране не обошлось без критики: общественность возмущалась тратами из бюджета на фоне социальных проблем.

Впрочем, с точки зрения имиджа Израиль выиграл, ведь конкурс прошел безупречно, ярко и современно, еще и открыл страну для тысяч новых туристов.

Киев-2017: сложно, но достойно

После исторической победы Джамалы в 2016 году Украина получила право во второй раз за свою историю принимать "Евровидение". Киев взялся за эту миссию с энтузиазмом, но подготовка быстро превратилась в настоящий вызов.

Процесс сопровождался многочисленными кадровыми перестановками: продюсеры менялись один за другим, ключевые фигуры команды увольнялись на фоне внутренних конфликтов и подозрений в непрозрачных закупках.

Но несмотря на этот хаос, "Евровидение-2017" таки состоялось и получилось довольно ярким. Вместо строительства новой арены решили обновить Международный выставочный центр (МВЦ), что позволило сэкономить миллионы. Общие расходы составили около 23 млн евро (и это - пятый показатель расходов).

За эти деньги удалось сделать качественную сцену с уникальной визуальной концепцией, наладить масштабную систему безопасности, обеспечить комфортные условия для тысяч зрителей и делегаций. Более того, несмотря на все трудности за кулисами, шоу получило положительные отзывы от международных медиа.

Турин-2022: дорого, но не идеально

Итальянцы потратили на шоу более 20 млн евро, но шоу не обошлось без критики - плохая сцена, конфликты в команде, проблемы с организацией. Расходы были, а вот вау-эффекта - не очень.

Эконом-версии "Евровидения": как сделать классно и не обанкротиться

Но не все страны стремились "сорить" деньгами. Например, Португалия в 2018 году провела конкурс за 20 млн евро, из которых 16 смогли вернуть через продажи билетов, рекламу и спонсоров. RTP сделали ставку на минимализм, океанскую атмосферу и натуральные мотивы. И это сработало.

Швеция в 2013 году потратила на проведение конкурса около 12 млн евро. Вместе с тем считается, что это было одно из лучших шоу за последние годы. Там не раздували бюджеты, потому что SVT действует по принципу "меньше - лучше".

Недалеко от своих соседей ушли Финляндия и Норвегия. В 2007 году бюджет на проведение конкурса в Хельсинки составлял 13 млн евро, а расходы на "Евровидение" в Осло в 2010-м были согласованы на уровне 17 млн евро.

Итог: "Евровидение" - это шоу, которое всегда дорого стоит

Организация "Евровидения" - это не только музыкальный праздник, но и серьезный финансовый проект. Страны тратят значительные деньги, чтобы продемонстрировать свою культуру, инфраструктуру и гостеприимство.

Хотя расходы могут быть высокими, экономический эффект от проведения конкурса часто компенсирует эти инвестиции благодаря росту туризма, международного внимания и развития местной экономики.