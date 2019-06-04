Знайдіть менше зло: Комаровський розповів, як врятуватися від укусів комарів

Доктор Комаровський (instagram.com/uakomar)

Комаровський розповів, як полегшити зуб після укусів комарів у дітей

Доктор Комаровському на форумі для батьків поставили питання про те, наскільки шкідливе використання фумігаторів з пластинками в приміщення з грудними дітками, так як розпочався літній сезон, а з ним і сезон комарів.

Комаровський запропонував батькам в першу чергу розглянути варіанти з різними сітками на вікнах і кватирках, щоб захистити житло від комарів. Він зазначив, що зараз є великий вибір різних пристосувань для вікон і дверей і можна вибрати відповідний.

З приводу фумігаторів Комаровський висловився неоднозначно і зазначив, що вони не несуть особливої шкоди для дитини, втім, як і користі, і порекомендував батькам вибрати найменше зло.

"Що стосується фумігатора з пластинками, то, зрозуміло, користі для дитини в цьому немає, хоча особливого ризику для здоров'я, якщо використовуються якісні пластинки, теж немає. Хотілося б, щоб дитина спала без фумігатора, але якщо на одну шальку терезів покласти шкоду від фумігатора, а на іншу — дитяче тіло, вкрите укусами і безсонні ночі через свербіння і крики, то, мабуть, шкода фумігатора — це менше зло, його треба вибрати у такій ситуації", - пояснив Комаровський і дав рекомендації про те, як швидко зняти свербіж після укусу комах.

Комаровський розповів, як зняти свербіж після укусу комара (YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав три причини поганого сну у дитини.

А також розповідали про те, що Комаровський розвінчав міф про розвиток дітей.