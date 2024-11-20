Самые густонаселенные страны мира: некоторые вам точно не пришли в голову

Китай: демографический лидер мира

Китай остается самой густонаселенной страной мира из более чем 1,4 миллиарда жителей. Его площадь составляет 9,6 миллиона квадратных километров. Основные города, такие как Пекин и Шанхай, - центры промышленности и культуры.

Ландшафт страны поражает разнообразием: пустыни, горы и плодородные равнины. Восточные регионы обладают высокой плотностью населения, а урбанизация способствует экономическому росту. Китай активно расширяет свое влияние на мировой арене, используя свою демографическую и экономическую мощь.

Индия: многоликая страна с огромным населением

Индия насчитывает более 1,4 миллиарда человек и по количеству населения почти сравнялась с Китаем. Территория страны охватывает около 3,29 миллионов квадратных километров. Мумбаи и Дели являются многолюдными мегаполисами, играющими важную роль в жизни страны.

Индия поражает разнообразием: Гималаи, густые леса и широкие реки формируют уникальный ландшафт. Большая часть населения проживает в сельской местности, хотя города быстро растут.

Экономика базируется на сельском хозяйстве, а развитие индустрии и услуг обеспечивает стабильный прогресс.

Соединенные Штаты Америки: иммиграция и инновации

США располагают более 330 миллионами жителей, занимая территорию площадью 9,8 миллиона квадратных километров. Нью-Йорк и Лос-Анджелес привлекают миллионы людей благодаря своей динамичной экономике. География страны варьируется от гор и равнин до прибрежных зон.

Плотность населения значительно колеблется: густо населенные города соседствуют с малонаселенными регионами. Иммиграция оказывает существенное влияние на прирост населения. США известны своей экономикой, базирующейся на инновациях и торговле, сохраняя статус одного из ведущих государств мира.

Карта мира согласно размеру населения стран (фото: Populationeducation.org)

Индонезия: величайший архипелаг

Индонезия - крупнейшая страна Юго-Восточной Азии с населением более 270 миллионов человек. Это государство расположено более чем на 17 000 островов и занимает площадь около 1,9 миллиона квадратных километров. Столица Джакарта - один из самых обитаемых мегаполисов.

Основная часть населения сосредоточена на больших островах, таких как Ява и Суматра. Экономика страны базируется на сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. Развитие населения оказывает влияние на региональную торговлю и экономическую стабильность.

Пакистан: молодая нация

Пакистан располагает более 240 миллионами жителей и занимает территорию 881 913 квадратных километров. Большие города, такие как Карачи и Лахор, являются центрами жизни и культуры. География страны включает горы, реки и плодородные равнины.

Большинство населения проживает в долине реки Инд, обеспечивающей сельскохозяйственное производство. Пакистан отличается молодым населением со средним возрастом менее 25 лет. Основные отрасли экономики - сельское хозяйство и текстильная промышленность.

Нигерия: африканский гигант

Нигерия является наиболее густонаселенной страной Африки с более чем 223 миллионами жителей. Ее территория составляет 923 768 квадратных километров. Лагос, самый большой город, является одним из самых быстрорастущих урбанистических центров. Ландшафт страны включает саванны, леса и побережья.

Подавляющее большинство населения молодо, со средним возрастом 18 лет. Экономика базируется на сельском хозяйстве, нефтедобыче и услугах. Быстрый рост населения создает новые социальные и экономические вызовы.

Популяция мира в 2023 году (фото: Reddit.com)

Бразилия: сердце Южной Америки

В Бразилии проживает более 215 миллионов человек, что делает ее наиболее густонаселенной страной Южной Америки. Ее площадь составляет 8,5 миллионов квадратных километров. Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро являются ключевыми урбанистическими центрами.

Ландшафт страны охватывает огромные саванны и тропические леса в Амазонии. Большинство населения проживает в городских районах. Экономика развивается благодаря сельскому хозяйству, добывающей промышленности и производству.

Бангладеш: страна высокой плотности

В Бангладеш проживает более 170 миллионов человек, а ее территория - всего 147 570 квадратных километров. Столица Дакка - многолюдный город с динамичным ритмом жизни. Ландшафт страны состоит из рек, низменностей и плодородных равнин.

Большинство населения живет в сельской местности и занимается сельским хозяйством. Экономика страны растет благодаря текстильной и производственной отраслям, хотя высокая плотность населения оказывает давление на ресурсы и инфраструктуру.