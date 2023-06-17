Самые безопасные страны в мире, если вы любите путешествовать наедине (список)

Япония

Страна с высокого уровня экономикой точно найдет, чем вас удивить. Массу эмоций вы сможете испытать, по крайней мере, после знакомства с национальной кухней Японии.

Японская традиционная кухня обусловлена климатом, фауной и флорой японских островов. Высокая влажность обеспечивает богатство растительной и животной пищи, а островное расположение страны - обилие морской рыбы и морепродуктов.

А природные достопримечательности не оставят равнодушным вашего внутреннего эстета!

Священная гора Японии Фудзияма (фото: unsplash.com)

Швейцария

Эта страна является одной из самых богатых в мире и одновременно одной из самых безопасных. Поэтому идеально подойдет для поездки наедине. Ландшафт этой страны развит благодаря горам и трем топографическим зонам, на которых и расположена Швейцария.

Наличие развитой инфраструктуры, сети железных дорог и автомобильных дорог в сочетании с живописной природой и выгодным географическим расположением обеспечивает приток в страну значительного количества туристов.

15% государственного дохода формируется методом развития туризма.

Горы в Швейцарии (фото: mind.ua)

Словения

Словения довольно тихая и спокойная страна. Так что если, например, вы ищете отдых на лоне природы, этот выбор станет для вас идеальным.

Кроме того, в Словении хорошо развита сеть горнолыжных курортов и пляжей. Это означает, что в зависимости от вашего любимого вида отдыха вы сможете найти что-то свое.

Природа и жизнь в Словении (фото: euroways.com.ua)

Хорватия

Адриатическое побережье Хорватии и многочисленные острова - популярное направление международного туризма. Кроме того, большое значение для туристической отрасли в Хорватии приобретает яхтинг.

В стране организована и культивируется инфраструктура яхтенного чартера, построены сотни причалов. На государственном уровне практикуется квалифицированное обучение яхтсменов с приемом государственного экзамена и выдачей им международных квалификационных документов.

В Хорватии развит отдых на море (фото: unsplash.com)

Исландия

Несмотря на достаточно холодный для европейцев климат, туристы все равно охотно едут в Исландию, чтобы насладиться пейзажами побережий, фьордов и вулканов.

Также в Исландии много гейзеров, в частности Гейсир, от названия которого в украинском и многих других языках появилось само слово "гейзер". Также известен Строккур, который выталкивает воду каждые 5-10 минут.

Туристам Исландии следует подготовиться к непростым природным условиям (фото: unsplash.com)

Южная Корея

Несмотря на безумный уровень урбанизации и быстрое развитие городов, Южная Корея все равно остается страной с довольно гористым рельефом. Поэтому, если вас не интересует индустриализация страны, вы можете наслаждаться морскими и горными видами.

На востоке омывается Восточным морем, на западе - Желтым, на юге - Восточнокитайским морем. Корея - гористая страна. Плоские и холмистые равнины занимают около 25% территории страны. Основные горные хребты Нанним, Пуджоллен, Мачхоллен и Хамген расположены на севере страны.

Южная Корея славится развитыми городами (фото: unsplash.com)

Дания

У Дании есть величественное старинное архитектурное наследие, в частности дворцов и замков. К перечню тех, которые обязательно нужно посетить, относятся:

дворец Амалиенборг

дворец Оденсе

дворец Фредериксборг

дворец Христианборг

замок Розенборг

замок Эгесков

королевская библиотека Дании

крепость Аггерсборг

Королевская библиотека Дании (фото: Википедия)

Финляндия

Туризм становится одной из важнейших отраслей экономики Финляндии. В стране, в основном в Лапландии, развит зимний туризм - спуски для любителей горнолыжного спорта и сноуборда, походы на снегоходах, езда на собачьих и оленьих упряжках.

Один из крупнейших лыжных курортов страны - гора Рука у Куусамо, где проводятся международные соревнования по прыжкам с трамплина, лыжной гонке, лыжному двоеборью.

В городе Кеми каждую зиму строят огромный ледяной отель "Снежный замок".

Лапландия с высоты (фото: investory.news)

Австрия

Благодаря Альпам с заснеженными склонами, развитой инфраструктуре и географическому положению на перекрестке магистралей, страна привлекает множество транзитных туристов, основная часть которых направляется на средиземноморское побережье.

Горнолыжные курорты - одна из самых прибыльных отраслей в экономике. Большинство путешественников едут с Германии, Нидерландов и Великобритании.

Маленький поселок в Австрии (фото: unsplash.com)

Нидерланды

С Нидерландами обычно ассоциируются ветряные мельницы, тюльпаны, деревянные ботинки кломпы, изысканная фарфоровая посуда и легализованный каннабис. Именно эти факторы и привлекают туристов.

Традиционная нидерландская кухня изобилует рыбными блюдами, включая свежую сельдь, обработанную и очищенную особым способом. В Нидерландах популярны супы, без них редко обходится какой-нибудь ужин в будни или обед по выходным.

Национальный напиток нидерландцев - можжевеловая водка, которую принято пить стоя.

Амстердам - это город велосипедов (фото: unsplash.com)