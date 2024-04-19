Даже обезболивающее не поможет: стоматолог назвала 5 симптомов тяжелого состояния

Нервы могут сдать не только у человека, но и у зуба. Речь идет о пульпите - одной из самых распространенных зубных болезней, о которых многие узнают в стоматологическом кресле.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стоматолога Ульяны Нищий.
По словам врача, это одно из самых первых и частых осложнений кариеса.
"От слова "pulpa dentist" нерв в зубе, отвечающий за иннервацию, питание, кровоснабжение, трофику", - говорится в сообщении.
Поэтому очень важно стараться не допускать таких ситуаций, что необходимо нерв "тянуть".
Однако, во время острого пульпита зуб может болеть так, что "хочется на стены лезть" и никакое обезболивающее не поможет.
Стоматолог отметила, что пульпиты есть острые и хронические.
Поэтому при таких симптомах нужно немедленно идти к стоматологу:
Лечение состоит в том, что нужно провести качественное эндодонтическое лечение - медикаментозная и инструментальная обработка корневых каналов с последующим восстановлением - коронкой.
Ульяна Нищий отметила, что очень редко девитализованный (мертвый) зуб не покрывается коронкой, а пломбой.
Поэтому если грамотно проведена эндодонтия, то зуб прослужит еще очень много лет, даже при отсутствии нерва.
"Профилактические осмотры и чистки - это в разы приятнее и лучше, чем дорогое и длительное лечение", - добавила врач.
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