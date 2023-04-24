Врач рассказала, какие болезни можно подцепить на маникюре: что в салонах не обрабатывают никогда

Маникюр - это очень важная процедура, которой пользуются женщины и мужчины. Сейчас множество парикмахерских и салонов предоставляют эту услугу. Но всегда ли это безопасно?
Какие болезни можно подхватить на маникюре рассказала главный врач одной из частных клиник Киева Наталья Сливка на Facebook.
Бактериальные инфекции импетиго - это бактериальная инфекция поверхностных слоев кожи, вызываемая стафилококками, стрептококками или их сочетанием.
Симптомы – гнойные высыпания на коже в виде пузырьков. Заражение происходит потому, что инструменты многократно используются без должной дезинфекции. К примеру, если многоразовые пилочки для ногтей обрабатываются чаще, подушечки под руки в некоторых салонах не обрабатываются вообще никогда.
Грибок - еще один неприятный бонус к маникюру, который можно получить в салоне с плохой обработкой инструментов. Грибком легко можно заразиться при использовании нестерильного инструмента, которым обрабатываются кутикулы.
Вирус гепатита B - достаточно устойчивый в окружающей среде, поэтому даже неглубокий порез во время маникюра может вызвать заражение, если вирус "находился" на инструменте. Заражение во время сеанса маникюра и педикюра возможно при условии, когда в салоне красоты не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и инструменты не обрабатываются должным образом.
Маникюр и педикюр относятся к рутинным бьюти-процедурам. И клиент часто не задумывается о своей безопасности.
"Почему-то мы всегда серьезно относимся к инъекционным процедурам, а к безопасности во время маникюра и педикюра есть гораздо более ослабленные требования, и я рекомендую менять это отношение прямо сейчас", - рассказала врач.
Поинтересуйтесь у мастера как проводится дезинфекция инструментария, есть ли в салоне/кабинете автоклав, работает ли он в перчатках, обрабатывает ли ваши руки антисептиком в начале маникюра.
Как мы ранее писали, врач рассказала, могут ли лампы для маникюра вызвать рак.
Также мы писали о шести вещах, которые не стоит делать перед походом на маникюр.