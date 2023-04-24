Врач рассказала, какие болезни можно подцепить на маникюре: что в салонах не обрабатывают никогда

Какие болезни можно подцепить на маникюре

Бактериальные инфекции импетиго - это бактериальная инфекция поверхностных слоев кожи, вызываемая стафилококками, стрептококками или их сочетанием.

Симптомы – гнойные высыпания на коже в виде пузырьков. Заражение происходит потому, что инструменты многократно используются без должной дезинфекции. К примеру, если многоразовые пилочки для ногтей обрабатываются чаще, подушечки под руки в некоторых салонах не обрабатываются вообще никогда.

Грибок - еще один неприятный бонус к маникюру, который можно получить в салоне с плохой обработкой инструментов. Грибком легко можно заразиться при использовании нестерильного инструмента, которым обрабатываются кутикулы.

Вирус гепатита B - достаточно устойчивый в окружающей среде, поэтому даже неглубокий порез во время маникюра может вызвать заражение, если вирус "находился" на инструменте. Заражение во время сеанса маникюра и педикюра возможно при условии, когда в салоне красоты не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и инструменты не обрабатываются должным образом.

Что нужно знать о маникюре

Маникюр и педикюр относятся к рутинным бьюти-процедурам. И клиент часто не задумывается о своей безопасности.

"Почему-то мы всегда серьезно относимся к инъекционным процедурам, а к безопасности во время маникюра и педикюра есть гораздо более ослабленные требования, и я рекомендую менять это отношение прямо сейчас", - рассказала врач.

Поинтересуйтесь у мастера как проводится дезинфекция инструментария, есть ли в салоне/кабинете автоклав, работает ли он в перчатках, обрабатывает ли ваши руки антисептиком в начале маникюра.