Зачем это принимать? Врач назвал список абсолютно ненужных препаратов для здоровья

Список ненужных и недейственных лекарств

Капли с антибиотиком в нос на зеленые сопли.

Врач сообщил, что в первые два дня заболевания выделения из носа прозрачные и жидкие, на 3-4 день они становятся густыми, бело-желтого цвета, то на пятый день они становятся желто-зелеными и более густыми, это абсолютно нормально.

Капли с серебром в нос

По словам медика, нет достаточно доказательств, подтверждающих эффективность препаратов этой группы.

Нифуроксазид при кишечных инфекциях

Этот препарат не влияет на течение вирусных кишечных инфекций, при наличии бактериальной природы заболевания необходимо использование антибиотиков других групп.

Сорбенты, противоаллергические при гельминтозах

Дмитрий подчеркнул, что не существует схем по лечению и профилактике гельминтозов, включающих сорбенты, противоаллергические. Использование противогельмнитных препаратов не рекомендовано с целью "проглистить" ребенка.

Антибиотики, потому что температура более 3 дней

Некоторые врачи назначают антибиотики, чтобы "сопли не опустились" для профилактики осложнения. Этого делать не нужно!

Валерьянка и подобные "успокаивающие"

Некоторые медики назначают магний потому что ребенок очень активен, чтобы был спокойнее. Не делайте этого!

Противокашлевые (Синекод, Рапитус)

Одновременное применение с отхаркивающими средствами. Может приводить к застою слизи в дыхательных путях, что увеличивает риск бронхоспазма и инфицирование дыхательных путей.

Ингаляции с пульмикортом, будесонидом, потому что у ребенка сухой/влажный кашель

Назначение этого лекарства должно быть относительно причины кашля; бронхиальная астма, крупы (ларинготрахеобронхит), хронический обструктивный бронхит.

Витамин D и препараты кальция

Некоторые медики назначают эти препараты для того, чтобы закрылся родничок, лечение сколиоза, дисплазия тазобедренных суставов, отсутствие ядер окостенения.



Укрлов/урсофальк, питье водички и глюкозы при физиологической желтухе

Эти препараты не обладают доказательной эффективностью, их не нужно использовать при желтухе новорожденных!