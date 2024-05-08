"Навеки в строю". На фронте погиб автор самого известного снимка Серебрянского леса Денис Зеленый

Что известно о воине

"Друзья, сегодня произошла большая потеря. Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю", - говорится в сообщении.

Известно, что Денис был старшим лейтенантом на Лиманском направлении. Он также является автором самого известного фото Серебрянского леса, что под Кременной Луганской области. Этот лес уже полтора года является линией фронта.

Денис Зеленый (фото: Instagram/honey_cafe)

"Помню Дениса еще со школы, был очень позитивный, активный. Если ты молод, то как-то не думаешь о смерти. Но проклятая война, ежедневные убийства молодого поколения, наших отважных ребят. Ежедневный ужас, которые они видят. Боже, пусть скорее наступит мир. Вечная память тебе, Денис, и царство небесное", - написала одна пользовательница соцсетей под сообщением о гибели Дениса.

Многим киевлянам воин также был известен благодаря рилсам о паске, которые он снимал для кафе, где раньше работал.

Коллеги Дениса отметили, что о дате и времени похорон воина сообщат позже.

Серебрянский лес (фото: Денис Зеленый)

Отметим, что часть Серебрянского леса принадлежит ботаническому заказнику местного значения. До российского вторжения там жили краснокнижные животные. Сейчас он полностью уничтожен и стал одним из символов войны.