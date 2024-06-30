Наведался к обвиненному в педофилии дизайнеру: рэпер Канье Уэст прилетел в Москву

Скандальный американский рэпер Канье Вест, известный своей любовью к российскому президенту Путину, прилетел в Москву.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Канье Вест наведался в страну-оккупантов

Так, первой о том, что бывший муж Ким Кардашьян прибыл в РФ, сообщила в своем Telegram-канале путинистка Яна Рудковская.

"Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! <...> Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить!", - написала продюсер.

Она добавила, что у фанов "большие шансы" увидеть Уэста на Красной площади.

Также Рудковская предположила, что американский рэпер приехал, чтобы развлекать россиян в "Лужниках".

Позже выяснилось, что артист прилетел в страну-агрессора не для выступления, а чтобы отметить день рождения модельера Гоши Рубчинского.

Об этом заявил его агент.

"Друзья погуляют по Москве, после чего переместятся в какую-то закрытую от посторонних локацию", - сообщил представитель Рубчинского.

Канье Вест в Москве (скриншот с видео)

К слову, с именем стилиста связан громкий педофильный скандал. В 2018 году 16-летний парень заявил, что тот заставлял его отправлять свои откровенные фотографии.

В качестве доказательства подросток опубликовал скриншоты переписки с дизайнером. Вскоре после этого другой мужчина заявил, что Рубчинский также просил его о пикантных снимках. Россиянин все обвинения отрицал.

Гоша Рубчинский (фото: российские СМИ)

Напомним, Канье Уэст известен своими прямыми высказываниями, которые неоднократно приводили к скандалам. К примеру, в декабре 2022-го рэпер и дизайнер заявил, что "восхищается Гитлером" и "любит нацистов".

"Мне нравится Гитлер. Мы должны перестать постоянно осуждать нацистов... Мне не нравится слово "зло" рядом с нацистами. Я люблю евреев, но я тоже люблю нацистов. "Он [Гитлер] не убивал шесть миллионов евреев. Это просто фактически неправильно. Холокост - это не то, что произошло. У Гитлера много искупительных качеств", - говорил Уэст.

Также рэпер, который назвал себя "очень пропутинским и очень пророссийским", заявил, что ему нравится политика кремлевского диктатора Владимира Путина.