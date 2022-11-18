Ученые нашли белок для сохранения крепкой памяти и защиты от деменции

Как отмечают специалисты Медицинского колледжа Бейлора и Неврологического исследовательского института Яна и Дэна Дункана в Техасской детской больнице, нейрогенез гиппокампа у взрослых лежит в основе обучения, памяти и настроения, но снижается с возрастом и некоторыми заболеваниями.

Так, с возрастом происходит снижение когнитивных функций, что провоцирует ухудшение памяти и увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Нейрогенез - процесс образования новых клеток, можно условно назвать "источником молодости", говорит доктор Мирьяна Малетик-Саватик. Основным его регулятором является белок нервных стволовых клеток TLX гиппокампа. Этот отдел лимбической системы мозга отвечает за память и концентрацию внимания.

До сих пор не было известно, что стимулирует TLX и как активировать эти клетки. В поисках способов "перезагрузки" нейрогенеза ученые обнаружили, что олеиновая кислота оказывает на мозг положительное влияние, позволяя человеку дольше сохранять умственную работоспособность.

В ходе проведения экспериментов на мышах в лаборатории удалось с помощью олеиновой кислоты увеличить пролиферацию клеток мозга грызунов, что привело к стимуляции клеток TLX и дальнейшему нейрогенезу как животных - причем как у молодых, так и у старых.

Хотя олеиновая кислота является основным компонентом оливок, но в этих плодах вида масличного дерева нет достаточного ее количества, чтобы была возможность достичь мозга.

Так, олеиновая кислота должна производиться самими клетками. Открытие исследователей призвано помочь разработать препараты, которые могут проникнуть в мозг и стимулировать нейрогенез.

"Орфанный ядерный рецептор TLX/NR2E1 регулирует самообновление и пролиферацию нервных стволовых клеток и клеток-предшественников, но его орфанный статус препятствует его использованию в качестве терапевтической мишени для модуляции взрослого нейрогенеза", - говорится в публикации.

Исследователи подчеркивают, что олеиновая кислота является эндогенным метаболическим лигандом TLX.

"Эти результаты открывают возможности для будущей терапевтической модуляции TLX для противодействия снижению когнитивных и умственных способностей при старении и заболеваниях, связанных со снижением нейрогенеза", - говорят ученые.