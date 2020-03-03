Науковий прорив: хворі на рак жінки зможуть народжувати

Французькі вчені зробили справжній науковий прорив і провели операцію ЕКО жінці з онкологічним захворюванням. У пацієнтки був гормонозалежний рак молочної залози. Про цю подію написала у себе лікар-гінеколог Наталія Лелюхина у себе на Facebook-сторінці. Медик послалася на статтю в науковому журналі Annals of Oncology.

Наталка назвала досягнення лікарів проривом в науці. Справа в тому, що яйцеклітини, які є половинкою майбутньої людини дозрівають в яєчниках жінки. Для здійснення рутинного чаклунства появи дитини поза тіла жінки брали зрілу яйцеклітину, або допомагали штучно визріти відразу декілька яйцеклітин, потім їх забирали, для проведення "побачення" під наглядом генетика. Тобто зрілу (важливе слово) яйцеклітину поєднували зі сперматозоїдом і отримували ембріон.

Французи описали випадок, коли перед онко операцією у жінки вилучили тканину яєчника, після складного лікування її назад підшили в черевну порожнину жінки, простимулювали – отримали зрілу яйцеклітину, а далі процес проходив за вже відомим сценарієм: робили їй паркан з тіла жінки, "знайомили" зі сперматозоїдом, після чого народжувався довгоочікувана дитина.

"Французьким ж медиками вдалося досягти "дозрівання" яйцеклітини поза тіла мами. Оскільки для цього жінка повинна приймати певне гормональне лікування і на це потрібен час", – написала Лелюх.

Також український медик назвала новину справжнім дивом.

Як ми раніше писали, вчені заявили про грандіозний прорив в лікуванні раку.