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Наукового підтвердження немає: Комаровський відповів на важливе питання про сказ


Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює багатьох

Доктор Комаровський відповів на питання про те, чи може сказ передаватися від зараженої людини до іншої людині. Одна з передплатниць запитала, чи може вона заразити своїх близьких, так як нещодавно зазнала нападу зграї бродячих псів.

"Здрастуйте, Євген Олегович. У нас таке питання. Сьогодні на мене напала зграя бродячих собак, і хоч чоловік мене відбив, одній все ж таки вдалося мене вкусити. Рану відразу ж промили, намастили йодом, сироватку від сказу ввели і будемо вводити наступні дози за календарем. А мене цікавить ось що: чи не можу я заразити когось, якщо все ж собака була скаженою? Кусати я нікого, звичайно, не збираюся, але прочитала, що були зареєстровані випадки передачі через слизові оболонки, наприклад, через поцілунок (особливо якщо кровоточать ясна) або спільний посуд", - написала жінка.

Доктор Комаровський пояснив, що теоретично таке зараження можливе, однак фактів, які б підтверджували подібне зараження – не має.

Чи можна заразитися сказом від людини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Теоретично передача сказу від людини до людини можлива. Але достовірного практичного підтвердження такої можливості на сьогодні немає. Кажучи іншими словами, за всю історію людства описані буквально поодинокі випадки, коли в якості причини сказу розглядався контакт з іншою людиною, але в більшості випадків дослідники приходять до висновків про те, що строго наукового підтвердження цих фактів немає", - написав дитячий лікар.

Крім того, він поспішив заспокоїти жінку і пояснив, що якщо вона проходить курс профілактичного лікування, то зараження малоймовірно.

"Виходячи з цього, теоретичну можливість зараження від людини можна розглядати як вкрай малоймовірну. Таким чином, ця можливість не повинна вас дуже хвилювати. Особливо з урахуванням того, що ви проходите курс адекватного профілактичного лікування", - резюмував Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський звернувся з проханням до батьків з приводу дитячих іграшок.

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