Наукового підтвердження немає: Комаровський відповів на важливе питання про сказ

Доктор Комаровський відповів на питання про те, чи може сказ передаватися від зараженої людини до іншої людині. Одна з передплатниць запитала, чи може вона заразити своїх близьких, так як нещодавно зазнала нападу зграї бродячих псів.

"Здрастуйте, Євген Олегович. У нас таке питання. Сьогодні на мене напала зграя бродячих собак, і хоч чоловік мене відбив, одній все ж таки вдалося мене вкусити. Рану відразу ж промили, намастили йодом, сироватку від сказу ввели і будемо вводити наступні дози за календарем. А мене цікавить ось що: чи не можу я заразити когось, якщо все ж собака була скаженою? Кусати я нікого, звичайно, не збираюся, але прочитала, що були зареєстровані випадки передачі через слизові оболонки, наприклад, через поцілунок (особливо якщо кровоточать ясна) або спільний посуд", - написала жінка.

Доктор Комаровський пояснив, що теоретично таке зараження можливе, однак фактів, які б підтверджували подібне зараження – не має.

Чи можна заразитися сказом від людини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Теоретично передача сказу від людини до людини можлива. Але достовірного практичного підтвердження такої можливості на сьогодні немає. Кажучи іншими словами, за всю історію людства описані буквально поодинокі випадки, коли в якості причини сказу розглядався контакт з іншою людиною, але в більшості випадків дослідники приходять до висновків про те, що строго наукового підтвердження цих фактів немає", - написав дитячий лікар.

Крім того, він поспішив заспокоїти жінку і пояснив, що якщо вона проходить курс профілактичного лікування, то зараження малоймовірно.

"Виходячи з цього, теоретичну можливість зараження від людини можна розглядати як вкрай малоймовірну. Таким чином, ця можливість не повинна вас дуже хвилювати. Особливо з урахуванням того, що ви проходите курс адекватного профілактичного лікування", - резюмував Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною.

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