Як швидко навчити дитину читати: поради доктора Комаровського

Доктор Комаровський розкрив п'ять важливих секретів, як навчити дитину читати
Доктор Євген Комаровський розповів, як навчити дитину читати. Педіатр на своїй Instagram-сторінці повідав про кілька невеликих секрети, які допоможуть вашому малюкові швидко і успішно освоїти цей навик.
Євген Комаровський, який раніше зробив важливе попередження про антибіотики, дав п'ять підказок щодо навчання читання:
Комаровський розповів про навчання читання дитини (фото: pexels.com)
Комаровський розповів про навчання читання дитини (фото: pexels.com)
І пам'ятайте, перший час, коли малюк починає читати, він може не розуміти зміст прочитаного. Для цього теж потрібне тренування.
Раніше доктор Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.
До речі, нещодавно МОЗ розвіяв міфи про здорове харчування. В міністерстві роз'яснили, як правильно харчуватися і при цьому не витрачати величезні гроші.
Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.