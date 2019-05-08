Як швидко навчити дитину читати: поради доктора Комаровського

Доктор Євген Комаровський розповів, як навчити дитину читати. Педіатр на своїй Instagram-сторінці повідав про кілька невеликих секрети, які допоможуть вашому малюкові швидко і успішно освоїти цей навик.

Євген Комаровський, який раніше зробив важливе попередження про антибіотики, дав п'ять підказок щодо навчання читання:

Зацікавте дитину. Не примушуйте читати зарано, тому що "у подруг вже в 3 роки сам читає". Дитина сама проявить інтерес до читання у 5-7 років. Звичайно, за умови, що батьки теж люблять проводити час з книгою. Ні для кого не секрет, що діти обожнюють наслідувати нас в тому, що нас радує.

Міні-урок читання повинен тривати близько 15 хвилин, але кілька разів в день. Попросіть малюка допомогти прочитати вивіску магазину. Зробіть паузу на самому цікавому місці в книзі і запропонуйте дитині дочитати самостійно.

Комаровський розповів про навчання читання дитини (фото: pexels.com)

Малюйте букви фарбами, ліпіть їх з пластиліну, знаходите обриси літер у природі. Зробіть дослідження світу захоплюючою грою. Головне - теж зацікавтеся цією грою, роздивляйтесь світ разом з малюком, дивіться, на які літери схожі хмари.

Якщо ви тільки почали навчання, пам'ятайте, що голосні запам'ятовуються легше, діткам простіше почути їх звукові відмінності. Почніть саме з них. Коли показуєте дитині голосну літеру - проспівуйте її.

Вимовляйте звуки, а не букви. Тобто, не "ем", а "м-м-м". Потім переходьте до відкритих складів: "ма", "да". Можна розповісти історію про те, як у складі зустрічається літера "м" і "а", а потім вони стають друзями і виходить склад "ма".

Комаровський розповів про навчання читання дитини (фото: pexels.com)

І пам'ятайте, перший час, коли малюк починає читати, він може не розуміти зміст прочитаного. Для цього теж потрібне тренування.

Раніше доктор Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно МОЗ розвіяв міфи про здорове харчування. В міністерстві роз'яснили, як правильно харчуватися і при цьому не витрачати величезні гроші.

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.