Навчили в школі: у Миколаєві 8-річна дівчинка вижила під час сильної пожежі (фото)

Вчора, 14 серпня, у Миколаєві близько 21:40 сталася пожежа в однокімнатній квартирі на 3 поверсі. Про інцидент, який стався ввечері за адресою пр. Героїв України, повідомили сусіди, які почули запах диму. Про це повідомляє ДСНС України в Миколаївській області.

Коли рятувальники прибули на місце події, то з'ясували, що в результаті пожежі утворилося сильне задимлення, а в сусідній квартирі може знаходиться 8-річна дівчинка.

Пожежа в Миколаєві: 8-річна дівчинка вижила у задимленій квартирі (фото: mk.dsns.gov.ua)

Командир відділення Володимир Муленко почав стукати в сусідні двері і звати дівчинку. Настя була одна вдома, її батьки пішли на роботу, але вона не розгубилася. Дівчинка згадала все, що їй казали в школі з приводу дій у подібних ситуаціях.

Пожежа в Миколаєві: 8-річна дівчинка вижила у задимленій квартирі (фото: mk.dsns.gov.ua)

Вона присіла на підлогу, закрила ніс і рот тканиною і почала просуватися у бік вхідних дверей, де її чекав пожежник. Рятувальник надів на дівчинку кисневу маску і вивів із задимленого будинку. Після цього дівчинку оглянули медики.

Пожежа в Миколаєві: 8-річна дівчинка вижила у задимленій квартирі (фото: mk.dsns.gov.ua)

Під час інциденту рятувальники евакуювали у двір 12 осіб і ліквідували загоряння до 22:30. В результаті інциденту згоріли всі меблі та особисті речі мешканців квартири. При цьому ніхто не постраждав.

Пожежа в Миколаєві: 8-річна дівчинка вижила у задимленій квартирі (фото: mk.dsns.gov.ua)

В даний момент рятувальники встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, що швидкісний потяг "Інтерсіті" Херсон-Київ загорівся в дорозі. Пасажири в Миколаєві були шоковані тим, що до них наближається склад, який горить.

Раніше повідомлялося про те, що в Запоріжжі стався вибух на АЗС, є постраждалий.