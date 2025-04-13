Натуральные, но опасные: топ-5 рисков для лица от домашних масок

Пожалуй, каждый пробовал дома сделать маски для лица или волос из домашних продуктов - йогурта, ягод, меда, овсянки, огурца и лимона.

Женщин убеждают в натуральности, доступности и отсутствием консервантов. Однако, такие маски имеют множество недостатков для кожи.

Активные вещества не могут проникнуть в кожу

По словам дерматолога Екатерины Бакико, кожа - это естественный барьер, защищающий нас от внешней среды. В течение миллионов лет эволюции кожа развила способность не пропускать посторонние вещества, ведь это могло бы привести к серьезным проблемам.

Вещества из продуктов имеют слишком большие молекулы, чтобы проникнуть через кожный барьер. Они остаются на поверхности, не влияя на работу клеток и не насыщая кожу полезными веществами.

Лучший способ получить пользу от витаминов и микроэлементов из продуктов - съесть их. С пищей они всасываются в кровь и поступают к клеткам кожи изнутри.

Витамины в домашних масках нестабильны и быстро разрушаются

Витамины в таких масках находятся в низких концентрациях. Они быстро окисляются и теряют свою эффективность. Даже если концентрация была бы достаточной, эти вещества все равно не проникнут в кожу.

"Маски для кожи головы из лука, чеснока или перца часто используют для стимуляции кровообращения, надеясь ускорить рост волос. На самом деле они лишь вызывают раздражение и временный приток крови, но не влияют на волосяные фолликулы", - отметила эксперт.

Выпадение волос обычно связано с гормональными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, внутренними болезнями, стрессом или генетикой, а не с недостаточным кровообращением.

Кроме того, неприятный запах после таких процедур может преследовать вас надолго. Научных доказательств эффективности домашних масок нет - ни одно серьезное исследование не подтвердило их способность.

Косметика создается по научным принципам

Ученые и фармацевты годами работают над тем, чтобы сделать активные ингредиенты косметики эффективными и способными проникать в кожу. Поэтому некоторые профессиональные средства дорогие.

Компоненты проходят сложный механизм синтеза, что позволяет им действовать глубже. Они содержат эффективные концентрации активных веществ, которых в натуральных продуктах просто нет.

Домашние маски могут дать кратковременный эффект свежести, но они не улучшают состояние кожи на клеточном уровне.

Если вы хотите действительно эффективного ухода - выбирайте профессиональную косметику, разработанную с учетом научных исследований, правильной концентрации и стабильных форм активных веществ.

Натуральное не значит безопасное

Домашние маски могут не только не приносить пользы, но и вредить. Желток, мед - идеальная среда для размножения бактерий. Тогда как лимон и клубника могут вызвать раздражение, повышенную чувствительность к солнцу и пигментацию.

Молочные продукты, масло, жир и мед могут забивать поры и провоцировать акне.

Маски из глины безопасны?

Глину часто используют для очищения кожи и лечения акне, но их эффективность преувеличена. Она уменьшает жирность на момент применения, но она не лечит эту жирность и не делает так, чтобы кожа меньше жирнела.

Она может пересушивать кожу, провоцируя еще большую выработку кожного жира.

Также глина не имеет выраженных противовоспалительных и антисептических свойств.

Со скольки лет можно наносить маски на лицо

Маски для лица можно начинать использовать примерно с 15 лет, но все зависит от типа кожи и ее потребностей.

Подростковая кожа часто имеет склонность к жирности и акне. Подходят легкие очищающие маски.

С 20 лет можно:

вводить увлажняющие, успокаивающие маски, особенно после стресса или активного очищения

также возможно точечное использование масок от высыпаний

важно не использовать антивозрастные средства или слишком насыщенные формулы

Главное правило: подбирать маски по типу кожи, избегать аллергенов и всегда делать патч-тест перед новым продуктом.