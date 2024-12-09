Натуральное снотворное. Этот всем известный фрукт поможет хорошо спать ночью
Медики утверждают, что средний взрослый человек требует от семи до девяти часов сна каждую ночь. Однако это легче сказать, чем сделать. Но существует фрукт, который поможет вам хорошо отдохнуть ночью, если вы будете употреблять его вечером.
О чем именно идет речь, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Silent Night Therapy.
Какой фрукт поможет вам хорошо спать ночью?
Многим из нас трудно как уснуть, так и сохранить сон, примерно каждый третий сталкивается с такими проблемами. Бессонница может иметь много причин, включая болезни, травмы, лекарства, стресс и тревогу.
Исследования показали, что употребление определенного фрукта перед сном может сделать именно это.
Специалисты советуют полакомиться кусочком ананаса вечером.
"Перекусите кусочками ананаса. Тропический фрукт богат питательными веществами, жизненно важными для хорошего сна. Ананас и мелатонин содержат витамин С, магний и клетчатку для улучшения сна", - говорят эксперты.
Плод также содержит фермент под названием бромелайн, облегчающий воспаление и способствующий расслаблению мышц.
Рекомендации экспертов подтверждены исследованием, опубликованным в Journal of Pineal Research в 2013 году.
Исследователи обнаружили, что ананас вместе с другими фруктами значительно повышает уровень мелатонина в организме.
Мелатонин является естественным гормоном, помогающим регулировать циклы сна и бодрствования в организме.
Он также используется для лечения бессонницы или синдрома задержки фазы сна, если его принимать за один-два часа до сна. В рамках исследования 12 здоровым участникам мужского пола давали сок из апельсинов, ананасов или бананов.
Команда обнаружила, что у мужчин была высокая концентрация мелатонина в сыворотке крови через два часа после употребления ананасового сока.
Советы по борьбе с бессонницей
- Ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и то же время
- Расслабьтесь хотя бы за час до сна, например, примите ванну или почитайте книгу
- Убедитесь, что в вашей спальне темно и тихо – при необходимости используйте шторы, жалюзи, маску для глаз или беруши
- В течение дня регулярно занимайтесь спортом
- Убедитесь, что ваш матрас, подушки и чехлы удобны
- Не курите и не употребляйте алкоголь, чай или кофе по крайней мере за 6 часов до сна. Не ешьте много еды поздно вечером
- Не занимайтесь спортом по крайней мере за четыре часа до сна
- Не смотрите телевизор и не пользуйтесь такими устройствами, как смартфоны, прямо перед сном, потому что синий свет делает вас более активным.
- Не дремайте днем
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