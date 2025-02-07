Нацотбор на Евровидение-2025: кому букмекеры пророчат победу

В субботу, 8 февраля, определится представитель Украины на Евровидении 2025, которое состоится в швейцарском Базеле. Тем временем букмекеры уже сделали свои прогнозы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Favbet.
Согласно прогнозам, фаворитом Нацотбора сейчас является группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Они выйдут на сцену под девятым номером, а коэффициент на их победу составляет 1,90.
На второй позиции в прогнозах букмекеров оказалась Мария Кондратенко с композицией No Time To Cry.
Ее шанс на победу оценивают с коэффициентом 2,30, а на сцену она выйдет под пятым номером.
Третье место в рейтинге занимает Fiinka, которая выступит седьмой с песней "Культура".
Ее коэффициент на победу сейчас составляет 6,00.
Полный порядок выступлений финалистов Нацотбора-2025:
Победитель Национального отбора, финал которого состоится в субботу, 8 февраля, в 18:00, представит Украину на Евровидении-2025.
В этом году конкурс будет проходить в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая на арене St. Jakobshalle, поскольку в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code".
В Евровидении-2025 примут участие 38 стран. Из них 32 исполнителя будут соревноваться в полуфиналах, где Украина выступит в первой половине первого полуфинала. В финал пройдут 20 лучших полуфиналистов, а также страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и нынешний хозяин конкурса - Швейцария.