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Нацвідбір на Євробачення: коли дивитися фінал і кому букмекери пророкують перемогу

Автор: Анна Шиканова

Фінал національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться завтра, 12 лютого. Його транслюватимуть на кількох телеканалах, і українці зможуть побачити виступи всіх 8 фіналістів.

Де можна буде подивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2022, і кому букмекери пророкують перемогу – читайте в матеріалі нижче.

У фінал національного відбору на Євробачення потрапили 8 українських музикантів.

  • Alina Pash
  • Barleben
  • Cloudless
  • KALUSH orchestra
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • ROXOLANA
  • WELLBOY

12 лютого вони покажуть свої виступи, а переможець буде обраний за результатами голосування глядачів і суддівського журі, в яке входять Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

Де дивитися

У суботу, 12 лютого, о 18:30 трансляція розпочнеться на телеканалі UA: Перший. Також слідкувати за результатами фіналу Нацвідбору можна буде на YouTube-каналі UA: Перший та Суспільне Євробачення, на сторінці Євробачення та UA: Перший у Facebook, на сайті Evrovision.ua і на suspilne.tv.

Прогнози букмекерів

Ставки букмекерів особі не змінилися. Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків" лідирує, і вона вже набрала 53%.

З великим відривом від неї на другому місці опинилася Роксолана з треком Girlzzzz – 14%.

На третьому - Kalush Orchestra з піснею "Стефанія"
Решта учасників нацвідбору не набрали більш як 5%.

Скріншот

Як проголосувати за будь-якого учасника, дивіться в простій інструкції:

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що KALUSH Orchestra розповіли, чому виграють Євробачення 2022.

А також розповідали про те, що у Нацвідборі на Євробачення може спалахнути скандал через Тіну Кароль, Wellboy і гроші.

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