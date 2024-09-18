Наталка Денисенко снялась топлесс: горячее фото актрисы

Популярная украинская актриса театра и кино Наталка Денисенко, которая недавно показала долгожданную встречу с мужем-военным и растрогала сеть, поразила своих фолловеров смелым фото без нижнего белья.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Звезда часто делает фотосессии и в последнее время каждая из них содержит фотографии в стиле "ню" - то есть обнаженные снимки. Впрочем, актриса, которая может похвастаться точеной фигурой, никак не реагирует на хейт, который часто прилетает в ее сторону.

Так, сегодня Денисенко в очередной раз порадовала своих подписчиков смелым фото топлесс. Грудь она прикрыла руками, а сверху актрису украсила сетка-кольчуга и цветы на голове.

Также актриса написала пост о периоде трансформаций - правда, она не уточнила, о чем именно идет речь.

"Духовное становится яснее материального… На самом деле все просто и сложно одновременно. Путь, по которому можно прикоснуться к своей внутренней истине, к своей душе - лежит через нашу энергию", - отметила Наталка в публикации.

Также она призвала прислушиваться к своим ощущениям.

"Когда мы чувствуем - мы живем! Когда мы чувствуем - это и есть наша дорога!" – отметила звезда кино.

Денисенко в страстном образе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как отреагировали пользователи сети

Фолловеры украинской актрисы тут же принялись комментировать публикацию: кто-то отреагировал на "жаркое" фото, а другим откликнулись мысли, которыми Денисенко поделилась в посте:

"Wowowoow".

"Страстно".

"Буду прислушиваться к вашим мыслям".

"В том-то и дело, что мы научились чувствовать. И вообще руководствуемся мозгом, и даже не можем понять себя".

"Чувствовать действительно трудно, потому что сейчас мы пользуемся логикой и умом. Пытаюсь ловить эти ощущения вне мыслей и соображений, пока сложно... А так хочется".

"Хотелось сделать вам сладкий комплимент, но поняла, что это излишне. Спасибо за посыл, который дарите людям. Нет, все-таки скажу: "Замечательная!".

Супруг актрисы, актер Андрей Фединчик, также лаконично прокомментировал фото смайликом в виде огня.

Наталка с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)