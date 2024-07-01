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"Это отвратительно": Наталку Денисенко пристыдили за участие в странных развлечениях

Актриса Наталка Денисенко (фото:instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Катерина Зелинская

Известная актриса Наталка Денисенко нарвалась на хейт из-за участия в телесных практиках. Звезда лаконично ответила на упреки публики, которая пыталась пристыдить женщину ее любимым, служащим в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу артистки.

Актриса сериалов и кино Наталка Денисенко недавно поделилась постом, в котором она рассказала о своем опыте ретрита и телесных практик.

"Это невозможно описать, но все же… После этого ретрита, наверное, я полечу в космос!!! Ибо телесные практики - это такая сила энергии, что Илон Маск отдыхает со своими ракетами!!!" - эмоционально подписала артистка.

 

Пользователи социальной сети не заставили себя ждать с реакцией. Большинство комментаторов скептически настроены к такому опыту звезды. Фанаты решили упрекнуть Наталку в ее муже военнослужащем, ставя под сомнение целесообразность подобных занятий. Вот некоторые из комментариев:

  • Мой бы муж меня прибил бы за такие поцелуи с женщиной, единицы из окружения подумали что это норм… Это какая-то оргия

  • Очень Вас уважаю, но это что-то такое... Как будто какие-то оргии... Девушки, которые наслаждаются друг другом... Какое-то не однозначное чувство...

  • А как ваш мужчина относится к таким поцелуям с девушкой? Вы вообще вместе?

  • Шабаш

  • Со всем уважением к вам, Наталка, но это смахивает на гипноз

  • Все прекрасно, но то, что на 7 фото - это мерзко. Женская дружба - это прекрасно, но поцелуи оставьте для мужчин.

Денисенко решила лаконично ответить на упреки публики. Артистка выбрала один комментарий, касающийся темы и выложила его в stories, добавив сообщение от своего избранника. В нем любимый поддержал жену в ее "умении радоваться жизни".

"Ну не в окопе, но отдает все на наше с вами благо!" - отметила актриса.

Instagram-stories Наталки Денисенко (Скриншот)

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