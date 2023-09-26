Следующая пандемия уже на подходе. Она будет страшнее, чем COVID и затронет 50 миллионов людей

Что известно о новой болезни

По словам эксперта по вакцинам, миру "повезло", что COVID-19 не оказался более смертоносным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала следующую пандемию "болезнью X", причем многие эксперты предполагают, что она уже в пути. По данным ВОЗ, после вспышки коронавируса в начале 2020 года от инфекции умерло почти семь миллионов человек.

В чем опасность болезни

Кейт предупредила, что число смертей от болезни X может быть более чем в семь раз выше, чем от COVID.

Руководитель отдела вакцинации также предположила, что следующая пандемия может быть вызвана уже существующим вирусом.

"Пандемия гриппа 1918–1919 годов унесла жизни по меньшей мере 50 миллионов человек во всем мире, а это вдвое больше, чем людей, погибших в Первой мировой войне. Сегодня мы могли бы ожидать аналогичного числа смертей от одного из многих вирусов, которые уже существуют. На нашей планете активно размножается и мутирует больше вирусов, чем от всех других форм жизни на нашей планете вместе взятых", - сообщила эксперт.

Она предположила, что ученые отслеживают 25 семейств вирусов, каждое из которых включает до тысяч отдельных вирусов, и каждый из них может перерасти в полномасштабную катастрофическую пандемию. При этом не учитываются вирусы, которые могут перейти от других животных к человеку.

Ученые полагают, что следующая пандемия может исходить от вирусов животных, которые способны заражать людей и могут быстро распространиться по всему миру.