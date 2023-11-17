Наступил отопительный сезон. Врач рассказала, что делать при кровотечении из носа

С наступлением отопительного сезона и сухого воздуха в квартире одной из самых частых проблем являются носовые кровотечения. Они чаще происходят в передних отделах носа вследствие травм сосудов носовой перепонки.

О причинах такого некомфортного состояния сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Самые популярные причины кровотечения из носа

сухость воздуха - слизистая оболочка пересыхает и сосуды лопаются

ковыряние в носу - прямая травма сосудов

вирусные инфекции - некоторые вирусы влияют на устойчивость стенки сосуда

длительное использование сосудосуживающих капель и/или кокаина, они разрушают слизистую оболочку

неправильное использование местных гормонов для носа (пшикание на носовую перегородку)



Кровотечения из задней части полости носа встречаются гораздо реже, как правило, течет из обоих ноздрей сразу. Причины здесь совсем другие - это опухоли, сосудистые аномалии и т.п.

Что же делать, если кровь ушла из одной ноздри

Сядьте и наклонитесь вперед. Закидывать голову назад не стоит - наглотаетесь крови, а это вызовет рвоту

вырубайте нос (если сгустки собрались в полости носа, то их следует избавиться)

носовой платок или полотенце смочите холодной водой (если это возможно)

мокрой, холодной тканью плотно прижмите крыло носа, кровящую со стороны до перепонки носа

Врач заметила, что прикладывание холода на спинку носа между глаз менее эффективно, поскольку оно сужает сосуды и уменьшается приток крови, но этого часто недостаточно.