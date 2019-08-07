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Я дуже прошу вас: Комаровський звернувся до батьків

STYLERЖиття    07.08.2019 - 22:38
Я дуже прошу вас: Комаровський звернувся до батьків
Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський пояснив, де може бути небезпека для дітей

Доктор Комаровський, відомий дитячий лікар, який дає безліч корисних порад батькам, висловився з приводу того, чим граються діти. Своє важливе попередження він написав на сторінці у Instagram.

Комаровський зазначив, що в XXI столітті є велике розмаїття дитячих іграшок і батьки можуть вибрати на будь-який смак, для будь-якого віку і для будь-яких ігор. Дитячий лікар додав, що орієнтація іграшок на строго певний вік та сертифікація їх у суворій відповідності з віком дуже і дуже важливі.

Я дуже прошу вас: Комаровський звернувся до батьківКрім того, іграшки для дитини першого року життя повинні бути міцними, цільними і без гострих кутів, щоб малюк не зміг нічого відламати, вколотися, порізатися або проковтнути деталі, якщо потягне іграшку в рот.

Комаровський порадив батькам при покупці іграшки переконатися в тому, що вона безпечна і відповідає віку дитини. Також він зробив важливе попередження для батьків: ⠀

"Тим не менше я дуже прошу вас: ніколи не дозволяйте дітям грати неіграшками. Ніколи. Навіть трохи. І мобільний телефон, і пульт дистанційного управління телевізором, і ремінь від батькових штанів, і мамин гребінець і ще десятки неіграшкових предметів — все це не повинно потрапляти дитині в руки, і вже тим більше дитина не повинна залишатися з усім цим один на один", - резюмував Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною.

А також розповідали про те, що Комаровський зробив важливе попередження для мам.

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