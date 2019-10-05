Він був справжнім: на Донбасі загинув український герой (фото)

На Донбасі загинув український військовий Олег Ремінний. Ворожа куля вбила нашого військового 4 жовтня. Про це стало відомо з повідомлення на Facebook першої окремої танкової Сіверської бригади, де служив боєць.

Сам військовий народився в селі Шпола в Черкаській області, його призвали на війну в 2017 році і з перших днів він відважно захищав Україну. Йому було лише 33 роки.

"З важким серцем повідомляємо, що 4 жовтня в результаті ворожого обстрілу на одній з передових позицій загинув наш колега і друг, старший солдат Олег Володимирович Ремінний... Олег зі Шполи, що на Черкащині, був призваний на службу в 2017 році механіком-водієм розвідувальної роти 1 окрема танкова Сіверська бригада, і з перших днів разом з бригадою, захищав кордони країни на Донбасі", — написали про героя побратими

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Фото: Загиблий військовий Олег Ремінною (Facebook)

Військові згадують Олега, як щирого і справжнього чоловіка, справжнього патріота своєї країни.

"Він був щирим, він був справжнім... Він прагнув до миру і для цього боровся за Перемогу... Він віддав своє життя за те, у що вірив — за Україну, за волю і честь українського народу... Олег загинув... Не стало одного з найкращих синів України..." - написали в соцмережі.

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