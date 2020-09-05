Справжні тортури: лікар розповіла всю правду про звірства силовиків у СІЗО Мінська

Протести в Білорусі тривають з 11 серпня по всій країні. Пов'язані вони з тим, що білоруси не згодні з офіційними результатами президентських виборів. Лікар-волонтер однієї з міських лікарень розповіла, які травми отримують люди, затримані білоруськими силовиками.

За даними лікаря-невролога, яка працює в "швидкій допомозі", найбільше постраждалих було на початку протестів. Вона працювала після масового затримання в ніч з 13 на 14 серпня й оглядала постраждалих, що виходили з Центру ізоляції правопорушень (ЦІП) на Окрестіна. Про це пише DW.

"Спочатку випускали тих, хто, якщо можна так сказати, не дуже постраждав: люди були з синцями, але виходили самі й досить бадьоро. Після 3 години ночі стали звільняти тих, хто був сильно побитий. У них були так звані "окуляри" — синці, що стікають під очима. Такі з'являються при травмах голови середнього ступеня тяжкості. Я оглядала людей з проламаним черепом, тобто була помітна вм'ятина від удару тупим предметом", — розповіла лікар.

Найбільше людей били по ногах. Особливо великі гематоми були на кінцівках, часто лікарі діагностували переломи пальців, променевих кісток, пошкодження суглобів і навіть інфіковані переломи.

За словами одного з потерпілих, найбільше "отримували" ті, хто чимось зовні відрізнявся від інших. Також сильно страждали ті, хто мав фотографії з місця протестів або браслети в червоно-білих тонах.

"Запам'ятався хлопець, якому дреди зрізали разом зі шкірою голови. За його словами, співробітники ізолятора не люблять людей, які чимось зовні відрізняються: якщо у людини був пірсинг або татуювання, били більше інших. Казали ще, що затриманих ділили на групи та позначали фарбою: наносили на одяг або просто на голову", — додала невролог.

При цьому практично всі, з ким спілкувалася лікар, говорили, що за три доби їли, в кращому випадку один раз.

Нагадаємо, що у Білорусі 4 вересня затримали 41 людини за участь у протестах.

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