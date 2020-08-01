Справжня загроза: топ популярних продуктів, які можуть вбити

Продукти, які можуть вбити (колаж: РБК-Україна)

Ці продукти можуть привести до різних захворювань

Є продукти, які допомагають, а є ті, які знищують імунітет і навіть можуть призвести до загибелі. Важливо пам'ятати: від малих дозувань таких продуктів з організмом нічого не трапиться. Проте при великих кількостях, може статися непоправне.

Наприклад, у вишні небезпеку представляють кісточки. Це стосується також і персиків, і абрикос. В кісточках містяться небезпечні сполуки, які після потрапляння в травний тракт перетворюються у цианід, тому навіть кілька маленьких кісточок, роздавлених навпіл, можуть призвести до серйозного отруєння.

Кеш'ю використовують для приготування тортів, кремів, випічки, а також в смаженому і сирому вигляді. Проте вживання їх сирими може стати справжньою загрозою для людського життя, оскільки продукт містить отруту урушиол. Але, якщо попередньо обробити продукт, він знизить рівень холестерину в крові,

врегулює роботу серця і судин, впорається з анемією і порушеннями обмінних процесів/

Вживання червоної квасолі також загрожує тим, хто їсть її в сирому вигляді. У ній містяться токсини лектини, які вбивають шлунок в буквальному сенсі слова. Перед приготуванням квасолю слід замочувати не менш ніж на 5 годин, і лише потім готувати протягом 2-3 годин.

Листя і стебла картоплі містять глікоалкалоїди - отруйну речовину всіх пасльонових. Якщо зберігати картоплю неправильно, вона може почати проростати. Їсти пророслий коренеплід не можна, бо є ризик вжити в їжу ті самі пагони з отрутою. А якщо картопля лежить у такому вигляді довго, шкідлива речовина може проникнути і в бульбу.

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