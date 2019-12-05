Не настільки я святий: Холостяк 9 відверто розповів про інтим на проекті

Холостяк 9 Микита Добринін вперше розповів про те, що на популярному проекті був секс. Зазначимо, що Микита вже рік після завершення шоу продовжує знаходитися в романтичних стосунках зі своєю обраницею Дариною Квітковою. Пара постійно подорожує і всіляко показує, як любить один одного.

Микита розповів, що після шоу деякі учасники хотіли відновити з ним спілкування. Також Добринін зізнався, що на проекті був і інтим. На питання журналіста про те, коли останній раз він стояв на колінах, Микита відповів, що у спортзалі, а не в церкві або в спальні. Він стояв на колінах і качав прес.

"Все не було гладко": Холостяк 9 і його обраниця зробили зізнання про ревнощі і побут

"Не настільки я святий", - резюмував Добринін.

Також він зізнався, що сварився з Дариною тиждень тому через інтернет покупки.

Микита Добринін розповів про секс (ICTV)