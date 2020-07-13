Гвалтівник, убивця і бешкетник: спливли нові дані про винуватця смертельної ДТП під Києвом

Під Києвом п'яний водій влаштував жахливу аварію, в якій погубив практично всю сім'ю – матір, батька і двох дітей. Ще одна дитина у важкому стані перебуває в лікарні.

Про винуватця ДТП Антона Желепу вже відомо багато. З'ясувалося, що він уродженець Приморського краю РФ і за ним тягнеться величезний шлейф злочинів і страшних подій. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Вперше з законом Желепа почав конфліктувати 20 років тому. Йому було 19 років, коли він скоїв грабіж і потрапив у поле зору українських правоохоронців. У 2007 році він був засуджений Печерським судом Києва за насильство щодо працівника правоохоронних органів. Судді засудили його до 4 років позбавлення волі, але його звільнили на підставі ст. 75 КК і дали два роки випробувального терміну.

Через три роки, у 2010 році, він став винуватцем смертельної ДТП. Його засудили до 3,5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

Після 2015 року він неодноразово потрапляв під суд. В основному його залучали за хуліганство. Желепа чіплявся до перехожих, бив шибки. Покарання – громадські роботи терміном на 40 годин, і штраф у розмірі 275 гривень. Також він перебував під підозрою у справі про грабіж, але справу було закрито.

У 2019 році Желепа жорстоко побив людину, свого знайомого. Він знову пішов під суд і з нього стягнули штраф у розмірі майже 10 тисяч гривень та ще 14 тисяч на відшкодування матеріальних збитків.

Сусіди родини Антона Желепи по вулиці Тростянецькій, теж про нього самої поганого думки. Він тероризував своїх сусідів і навіть свою сім'ю. У 2018 році в його будинок неодноразово приїжджала поліція з-за того, що він підіймав руку на дружину і дітей. Один раз він навіть заплатив штраф – 170 гривень. У січні 2020 року на нього склали протокол про домашнє насильство, і в березні йому винесли усне зауваження.

"В Антона з Наташею три дочки, але він перетворив життя своїх красунь в справжнісіньке пекло. Дружина не витримала, забрала дітей і пішла. Останнім часом сусід жив один", - розповів один зі знайомих сім'ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спливли подробиці про неадекватність водія, який став винуватцем смертельної аварії під Києвом.

А також ми розповідали про те, що стало відомо про стан єдиної вцілілої дитини у ДТП під Києвом.