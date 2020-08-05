Насильство в поїздах: пасажири і провідниці розповіли історії з життя

Українці досі не можуть відійти від історії журналістки Анастасії Лугової, яку побив і спробував згвалтувати неадекватний чоловік в поїзді. Люди співчувають потерпілій і згадують свої історії, які також пов'язані з домаганнями в поїздах.

Провідниці скаржаться, що дуже часто вони терплять домагання пасажирів. Схожа ситуація і у жінок, які їздять в потягах. При цьому найчастіше вони потім нікому про це не розповідають. Про це повідомляє LB.ua.

Провідниці найчастіше стикаються з домаганнями з боку самотніх і п'яних чоловіків. Так одна з провідниць потягу №92 рорзповіла, що їхала з Одеси на Костянтинівку і о 2 годині ночі до неї в службове купе зайшов пасажир.

Чоловік зняв штани і дістав своє хазяйство. Жінка злякалася і викликала начальника поїзда. У Знам'янці поліція зняла пасажира з поїзда. Провідниця написала заяву, але після цього з нею так ніхто і не зв'язувався.

Ця ж провідниця згадала і іншу історію з життя. Коли її напарник пішов спати в службове купе, в її купе зайшов пасажир і сів так, щоб вона е могла вийти. Після цього він почав розстібати їй гудзики на сорочці. Жінка зателефонувала начальнику поїзда, і він вигнав чоловіка з купе.

Домагання також бувають і з боку пасажирок стосовно провідників. Валентин, провідник поїзда №80 розповів, що одного разу жінка зайшла до нього в купе і почала його гладити, натякаючи на інтим.

Аналогічні історії з докучаннями є і у пасажирок. Одна з яких розповіла, що якось їхала в поїзді Київ-Львів і провідник попросив її зайти отримати постільну білизну. Коли вона зайшла до нього в купе, він закрив двері і почав лізти до неї цілуватися. Жінка хитрістю його відволікла, а потім вибігла з купе. Все це відбувалося в плацкартному вагоні.

Інша жінка згадала, що один раз їхала в купе з незнайомим чоловіком з Івано-Франківська до Києва. Пасажир намагався з нею завести розмову, але вона відповідала дуже коротко. Коли вона заснула, то відчула, що хтось гладить її по спині. Вона дуже злякалася і закричала. В результаті провідниця відмовилася пересадити її або чоловіка в інше купе. Вранці він вийшов на своїй станції.

Інша пасажирка розповіла, що кілька років тому їхала з подругою в нічному плацкарті і до їхніх місць підійшов чоловік, він зайняв місце поруч і на їхніх очах почав себе задовольняти. Одна з дівчат побігла до провідниці і почала голосно кричати. Після цього збоченець зник в сусідній вагон.

Нагадаємо, у Авакова назвали умови присутності поліції в поїздах.

Раніше, українцям наочно показали, чому важливо закривати купе в поїзді.