"Нашу собаку расстреляли прямо во дворе": история Инны из Бучи в музее "Голоса мирных"

История Инны - одна из тысяч. Знакомим с героями спецпроекта "1000 дней. Тысячи историй" музея "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова. Больше историй - по ссылке.

Март стал для семьи адом. В дом Инны трижды наведывались русские военные.

"Однажды они ворвались на наш двор и расстреляли нашу собаку. Он не нанес им никакого вреда, был очень кроток. Услышав выстрелы, мы подумали, что это по нашему дому, что ничего хорошего нас не ждет. Казалось, что скоро и нас поставят лицом к стене", - вспоминает Инна.

Россияне возвращались снова и снова. Они устраивали обыски в доме и автомобилях. Наконец выбили дверь, оставив семью, где было четверо детей, в холоде. Забрали документы. Без воды, света и газа семья решила выбираться из города.

"Мы взяли рюкзаки и двух кошек. Шли пешком, прячась. Вокруг были русские солдаты, которые чудом нас не заметили. В любой момент могли начаться обстрелы или мы могли взорваться на мине. Я стиснула зубы и пыталась сдерживать эмоции, чтобы не пугать детей ", – рассказывает женщина.

Беглецы из родного города, наконец они достались украинского блокпоста. Там их сориентировали, куда ехать, посадили на автобус. Что будет дальше, неизвестно…

К счастью, через месяц семья вернулась домой. Инна признается, что все пережитое серьезно сказалось на ее здоровье: эмоции будто "заморозились". Но постепенно она восстанавливается, понимая, что должна жить и быть здоровой ради детей.

История Инны здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины. Расскажите свою историю на портале музея или по бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.