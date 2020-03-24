Знайшли пророцтво Ванги про коронавірус: вакцина буде вже скоро

Коронавірус передбачила Ванга, як страшну катастрофу, що відбудеться в "дзеркальному році". Але сліпа болгарська провидиця у своїх прогнозах повідомила і про те, коли буде винайдена вакцина від вірусу. Що відомо про пророцтво Ванги, яка померла ще в 1996 році, - у матеріалі Styler.

За словами особистого перекладача Ванги Петра Стоянова, 30 років тому вона казала, що люди будуть падати і помирати на вулицях, а світ охопить страшна епідемія. У "дзеркальному" 2020 році її почали збуватися пророцтва.

"Вона говорила, що у ці двійки буде спалах старої хвороби, яка принесе велику небезпеку для всього людства. Може бути, це хвороба, яку людство перемогло, повернеться. Це має бути десь на Півдні", - сказав він.

І тільки тепер все стало на свої місця. Адже коронавірус - це ціле сімейство вірусів з як мінімум 40 видів, деякі з них небезпечні для людини. Перший спалах був ще в 1965 році, і з тих пір віруси SARS раз на кілька років викликають епідемії і пандемії. Саме тому, на думку біографів Ванги, пандемія коронавіруса 2020 в її пророцтвах була названа "старою хворобою"

Так, у 2002-2003 вірус SARS-CoV спровокував атипову пневмонію. Усього було 8437 випадків захворювання, з яких 813 закінчилися летальним результатом.

А в 2013 році був спалах MERS-CoV, від якого померло майже 800 осіб з понад 2500 хворих.

"Планета отримає такий страшний вірус, що можуть загинути сотні мільйонів людей... Вона сказала, що, коли буде рік-дзеркало (2020), світ перевернеться навпаки, і вся проблема прийде від жовтої", - передбачила тоді Ванга.

А ось вакцину від коронавіруса винайдуть через три місяці після спалаху хвороби. Поки що до кінця незрозуміло який період слід вважати "спалахом", адже, судячи з усього, Китай вже подолав пік епідемії, а в Італії вона також почала йти на спад.