"Знайшла немовля на смітнику": на Закарпатті викрили сімейний обман

Випадок стався в одному з сіл Іршавського району вчора, якраз у святковий день.

Місцева мешканка зателефонувала до Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги та схвильованим голосом розповіла, що виявила малюка у картонній коробці, коли прийшла на смітник.

До неї прибула бригада, і фельдшер Яна Бродвей оглянула дитину в хаті, опрацювала пуповину і звернула увагу на "низку розбіжностей у розповіді жінки".

Крім того, зазначається, що немовля було вже переодягнуте і, на диво, спокійне.

"Пізніше прибула і поліція, яка остаточно з'ясувала всі обставини цього випадку", - йдеться в публікації.

Як з'ясувалося, історію зі знахідкою на смітнику немовля жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої дочки. Так, 16-річна дівчина народила ще вранці 7 січня, але сім'я боялася засуджень односельців, тому і прийняла рішення розіграти подібний "спектакль", нібито дитина була знайдена на смітнику.

"Молоду маму і новонароджену дівчинку "швидка" доставила до Іршавської районної лікарні. Вони обидві почувають себе добре", - розповіли в медзакладі.

На Закарпатті родина зважилася на обман з немовлям, намагаючись приховати пологи неповнолітньої (фото: facebook.com/103zakarpat)