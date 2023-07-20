Навредите себе. Врач назвал популярный препарат, который нельзя принимать при отравлениях

Как оказывать помощь при отравлениях

"Первая неотложная помощь при отравлениях обычно очень проста - нужно как можно скорее вывести испорченную пищу из организма, принять сорбенты и пить много жидкости, насыщенной электролитами. Это просто. Но наши люди делают еще один, вроде бы логичный шаг. И это приводит к резкому ухудшению", - говорит врач.

Дубровский отмечает, что люди часто в таких ситуациях принимают Лоперамид (Имодиум).

"Они не понимают, что это за лекарства и зачем они. И этим многие сами себе делают непоправимый вред. Простое отравление может закончиться реанимацией", - говорит инфекционист.

Почему нельзя принимать Лоперамид (Имодиум) при отравлениях

Если уже произошло отравление, у организма просто нет другого способа, как через понос и рвоту избавиться от токсинов. Диарея и рвота - это не просто симптомы. Это защитная реакция.

"Лоперамид - мощное антидиарейное средство, которое принудительно выключает этот защитный механизм. В случае отравления препарат не помогает, а вредит. Ведь способствует всасыванию вредных токсинов через кишечник в кровь. Результат - прогрессирование болезни и резкое ухудшение состояния", - предостерегает врач.

Он добавляет, что в инструкции к препарату четко написано, что Лоперамид запрещено принимать при основных кишечных инфекциях.

"Лоперамид" - это специфический лекарственный препарат, для которого есть четкие показания. Он используется при других неинфекционных заболеваниях. В инструкции все указано. Берегите себя, не совершайте ошибок и будьте всегда здоровы", - говорит Дубровский.