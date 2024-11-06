"Наши тела созданы не для этого". Названа привычка на работе, от которой вы быстрее стареете

Почему от длительного сиденья мы быстрее стареем?

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что чрезмерная сидячая жизнь повышает риск сердечных заболеваний, диабета и ранней смерти. А исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего показало, что пожилые женщины, сидевшие более 11 часов в день, имели на 57% более высокий риск преждевременной смерти, чем те, кто сидел менее девяти с половиной часов в день.

Рекомендации по физической активности утверждают, что взрослые должны стремиться к 150 минутам физической активности средней интенсивности и двух дней укрепления мышц в неделю.

"30 минут упражнений в день не могут оградить вас от того, что вы делаете другие 23 с половиной часа", - отметил профессор физиологии мышц Хьюстонского университета Марк Гамильтон,

"Наши тела созданы для того, чтобы двигаться целый день. Они не были созданы для того, чтобы быть бездейственными и неподвижными со скоростью метаболизма, подобной человеку в коме", - добавил он.

Эксперты поделились четырьмя способами избавиться от сидячего образа жизни, даже если вам нужно целый день работать за компьютером.

Найдите время на движение

Установите таймер, чтобы убедиться, что вы двигаетесь в офисе, даже если это делаете что-то мелкое, как просто ходьба на месте. Припаркуйтесь как можно дальше от офиса, наберите воды из дальнего фонтана или поднимитесь по лестнице вместо лифта, чтобы пройти больше шагов.

Выбирайте стол, за которым можно стоять

Стоящий стол поможет вам больше двигаться и тратить больше энергии, но будьте осторожны. Новое исследование, проведенное в Австралии, показало, что в долгосрочной перспективе стояние не улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы по сравнению с сидячим положением и может увеличить риск проблем с венами и тромбов.

Двигайтесь, даже сидя

Даже сидя, вы можете постучать пальцами ног, согнуть стопы, покрутить лодыжками, вытащить ноги или растянуть верхнюю часть тела. Читайте свою электронную почту, вытянув руки над головой или сворачивая плечами вправо и влево.

Также эксперты советуют менять положение тела каждые 15-30 минут, регулировать положение ног, таза и позвоночника, а также дежурить 30 минут работы, стоя и 30 минут сидя.