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"Наши сердца разбиты". На войне с Россией погиб известный журналист

Журналист Тарас Давидюк погиб на войне (фото: facebook.com/davydiuk.taras)
Автор: Иванна Пашкевич

Защищая Украину от российских окупантов, погиб военнослужащий, основатель и главный редактор ровенского издания "Горинь.інфо" Тарас Давидюк. Ему было 37 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Горинь.інфо".

Что известно о погибшем герое

Зимой 2013-2014 годов Тарас Давидюк стал добровольцем в 15-й "МНК-овской", а затем и в 14-й "пластовой" сотнях Самообороны Майдана.

Журналист Тарас Давидюк погиб на войне (фото: facebook.com/davydiuk.taras)

С началом российско-украинской войны он воевал в "Гарпуне", а затем продолжил службу в одном из отдельных разведывательных батальонов ВСУ.

Весной 2019 защитник вернулся домой. С этого времени и до полномасштабного российского вторжения Давыдюк работал главным редактором издания "Горинь.інфо".

Журналист Тарас Давидюк погиб на войне (фото: facebook.com/davydiuk.taras)

А после начала полномасштабной войны Тарас ушел на фронт. Последние месяцы воевал в 14-м отдельном полку вместе со своими собратьями еще из "Гарпуна".

"Наши сердца разбиты - на войне с российскими оккупантами погиб наш главный редактор и основатель Тарас Давидюк. Тарас хорошо известен всему патриотическому сообществу Ровенщины, ведь еще со студенческих лет был активным в разных патриотических организациях. С 2002 года в общественном движении. Был членом "Молодого Движения". В 2005-2012 годах - председатель областной организации и член Центрального Провода "Молодежного Националистического Конгресса". Был также главой ровенской областной организации "Активная молодежь", - рассказали в "Горинь.інфо".

Журналист Тарас Давидюк погиб на войне (фото: facebook.com/davydiuk.taras)

27 октября, за неделю до того, как его не стало, Тарас написал на своей Facebook-странице: "На сегодняшний день нет и не может быть более важных дел, чем война. И это должны понять все. И не только понять, но и действовать соответственно ".

Как уточняет издание, мужчина погиб в окрестностях села Роботино Запорожской области.

Недавно также скончался известный украинский режиссер.

Также мы рассказывали, что в Одессе умер военный, которого зверски избили неделю назад.

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