Наші десантники охоронятимуть нас з небес: на Донбасі загинув український герой (фото)

У Вадима Забави залишилися дружина і двоє дітей
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, старший сержант окремої десантно-штурмової бригади, Вадим Володимирович Забава. Про загибель героя повідомили на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
Відомо, що десантник загинув в ніч на 3 червня під час виконання завдань в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Вадим Забава родом з Гуляйполя Запорізької області. У нього залишилася дружина, донька і син - також десантник, який воює за Україну.
"Ми втратили людину, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном", - написано на в повідомленні.
Десантник Вадим Забава (фото: facebook.com)
Журналісти, що побували на фронті, розповідають, що ще в суботу, 1 червня, були з ним на бойових позиціях.
"Тільки в суботу ми були у них на бойових позиціях. Спілкувалися, жартували, їли азовських креветок, яких хлопці наловили спеціально для нас..." - розповідають журналісти.
Зазначимо, що Вадим Забава не перший раз був на війні, мав кульове поранення. Маючи в нозі осколок міни знову вирвався на фронт.
Десантник Вадим Забава (фото: facebook.com)
Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким з приводу втрати українського героя.
На Донбасі загинув Вадим Забава (скрін: facebook.com)
На Донбасі загинув Вадим Забава (скрін: facebook.com)
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