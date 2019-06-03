Наші десантники охоронятимуть нас з небес: на Донбасі загинув український герой (фото)

На Донбасі загинув військовий ЗСУ, старший сержант окремої десантно-штурмової бригади, Вадим Володимирович Забава. Про загибель героя повідомили на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Відомо, що десантник загинув в ніч на 3 червня під час виконання завдань в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Вадим Забава родом з Гуляйполя Запорізької області. У нього залишилася дружина, донька і син - також десантник, який воює за Україну.

"Ми втратили людину, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном", - написано на в повідомленні.

Десантник Вадим Забава (фото: facebook.com)

Журналісти, що побували на фронті, розповідають, що ще в суботу, 1 червня, були з ним на бойових позиціях.

"Тільки в суботу ми були у них на бойових позиціях. Спілкувалися, жартували, їли азовських креветок, яких хлопці наловили спеціально для нас..." - розповідають журналісти.

Зазначимо, що Вадим Забава не перший раз був на війні, мав кульове поранення. Маючи в нозі осколок міни знову вирвався на фронт.

Десантник Вадим Забава (фото: facebook.com)

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким з приводу втрати українського героя.

Наші десантники не вмирають! Вони відлітають на небо і стають нашими янголами-охоронцями! Вічна пам'ять Герою!

Співчуття сім'ї. Вічна пам'ять Герою!

Сумна звістка.

На Донбасі загинув Вадим Забава (скрін: facebook.com)

Мав честь з ним служити! Співчуваю рідним!

Вічна пам'ять земляку!

Тяжко і боляче!

Вічна пам'ять, мав честь з ним служити.

На Донбасі загинув Вадим Забава (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про трагічну загибель колишнього заступника командира "Азова" Ігоря Прозапаса з позивним "Кіхот".

Також ми писали, що в травні на Донбасі загинули дев'ять українських воїнів. Наймолодший з бійців не дожив два місяці до 25-річчя.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі військові ВСУ завдали кілька влучних пострілів по ворогу і ліквідували російського офіцера.