"Нашебачення. Повернення легенди": как купить билеты на действо и где смотреть онлайн

Кто выступит

Организаторы уже объявили часть участников. Среди них:

Виталий Козловский (по слухам, работает над новым образом с помощью галицкого мольфара)

Маша Кондратенко

Positiff

Latexfauna

Vivienne Mort

Екатерина Павленко (Go_A)

проект МУР

Влад Шериф

Миша Крупин

Брыкулец

Иван Люлиенов & Damnitskyi

Братья Борисенко

Специальный гость - всемирно известный артист Pitbull. В то же время организаторы обещают еще несколько неожиданностей. Афиша конкурса "НАШЕБАЧЕННЯ 2025"

Как будут выбирать победителя

Формат конкурса остается неизменным: победителя будут определять зрительские донаты. Все собранные средства передадут на нужды Сил обороны Украины.

Главный приз - сольный концерт в городе Желтые Воды.

Чем отличился проект ранее

В прошлом году "Нашебачення", созданное как пародийная альтернатива "Евровидению", собрало более 4,8 млн гривен для ВСУ. Тогда победу одержали группа Курган & Agregat вместе с Братьями Борисенко.

Идея возникла после того, как песня "Eurovision Song" от Badstreet Boys не попала в нацотбор на "Евровидение-2024". В 2025 году она прозвучала уже вне конкурса.

Что известно о Badstreet Boys

Badstreet Boys - сатирически-донатная группа, в состав которой входят певец Dantes, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и музыкант Слава Кедр. По словам участников, группа является пародией на американский бойз-бэнд Backstreet Boys. Кто же является продюсером проекта - пока не раскрывают. Badstreet Boys (фото предоставлено пресс-службой)

В целом проект уже собрал более 25 миллионов гривен для ВСУ благодаря музыкальным клипам и выступлениям.

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