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"Нашебачення. Повернення легенди": как купить билеты на действо и где смотреть онлайн

Афиша конкурса НАШЕБАЧЕННЯ 2025
Автор: Иванна Пашкевич

В среду, 7 мая, в Киеве состоится второй музыкально-благотворительный конкурс "Нашебачення. Повернення легенди". Мероприятие организует группа Badstreet Boys.

Чем удивит "Нашебачення 2025" - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Кто выступит

Организаторы уже объявили часть участников. Среди них:

  • Виталий Козловский (по слухам, работает над новым образом с помощью галицкого мольфара)
  • Маша Кондратенко
  • Positiff
  • Latexfauna
  • Vivienne Mort
  • Екатерина Павленко (Go_A)
  • проект МУР
  • Влад Шериф
  • Миша Крупин
  • Брыкулец
  • Иван Люлиенов & Damnitskyi
  • Братья Борисенко

Специальный гость - всемирно известный артист Pitbull. В то же время организаторы обещают еще несколько неожиданностей.Афиша конкурса "НАШЕБАЧЕННЯ 2025"

Как будут выбирать победителя

Формат конкурса остается неизменным: победителя будут определять зрительские донаты. Все собранные средства передадут на нужды Сил обороны Украины.

Главный приз - сольный концерт в городе Желтые Воды.

Чем отличился проект ранее

В прошлом году "Нашебачення", созданное как пародийная альтернатива "Евровидению", собрало более 4,8 млн гривен для ВСУ. Тогда победу одержали группа Курган & Agregat вместе с Братьями Борисенко.

Идея возникла после того, как песня "Eurovision Song" от Badstreet Boys не попала в нацотбор на "Евровидение-2024". В 2025 году она прозвучала уже вне конкурса.

Что известно о Badstreet Boys

Badstreet Boys - сатирически-донатная группа, в состав которой входят певец Dantes, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и музыкант Слава Кедр. По словам участников, группа является пародией на американский бойз-бэнд Backstreet Boys. Кто же является продюсером проекта - пока не раскрывают.Badstreet Boys (фото предоставлено пресс-службой)

В целом проект уже собрал более 25 миллионов гривен для ВСУ благодаря музыкальным клипам и выступлениям.

Как присоединиться

  • Офлайн: 7 мая в Киеве
  • Онлайн: трансляция на YouTube Badstreet Boys и MEGOGO LIVE в 18:00
  • Донаты: во время эфира можно сделать взнос в поддержку ВСУ
  • Билеты доступны по ссылке здесь
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