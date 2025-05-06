"Нашебачення. Повернення легенди": как купить билеты на действо и где смотреть онлайн
В среду, 7 мая, в Киеве состоится второй музыкально-благотворительный конкурс "Нашебачення. Повернення легенди". Мероприятие организует группа Badstreet Boys.
Чем удивит "Нашебачення 2025" - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Кто выступит
Организаторы уже объявили часть участников. Среди них:
- Виталий Козловский (по слухам, работает над новым образом с помощью галицкого мольфара)
- Маша Кондратенко
- Positiff
- Latexfauna
- Vivienne Mort
- Екатерина Павленко (Go_A)
- проект МУР
- Влад Шериф
- Миша Крупин
- Брыкулец
- Иван Люлиенов & Damnitskyi
- Братья Борисенко
Специальный гость - всемирно известный артист Pitbull. В то же время организаторы обещают еще несколько неожиданностей.Афиша конкурса "НАШЕБАЧЕННЯ 2025"
Как будут выбирать победителя
Формат конкурса остается неизменным: победителя будут определять зрительские донаты. Все собранные средства передадут на нужды Сил обороны Украины.
Главный приз - сольный концерт в городе Желтые Воды.
Чем отличился проект ранее
В прошлом году "Нашебачення", созданное как пародийная альтернатива "Евровидению", собрало более 4,8 млн гривен для ВСУ. Тогда победу одержали группа Курган & Agregat вместе с Братьями Борисенко.
Идея возникла после того, как песня "Eurovision Song" от Badstreet Boys не попала в нацотбор на "Евровидение-2024". В 2025 году она прозвучала уже вне конкурса.
Что известно о Badstreet Boys
Badstreet Boys - сатирически-донатная группа, в состав которой входят певец Dantes, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и музыкант Слава Кедр. По словам участников, группа является пародией на американский бойз-бэнд Backstreet Boys. Кто же является продюсером проекта - пока не раскрывают.Badstreet Boys (фото предоставлено пресс-службой)
В целом проект уже собрал более 25 миллионов гривен для ВСУ благодаря музыкальным клипам и выступлениям.
Как присоединиться
- Офлайн: 7 мая в Киеве
- Онлайн: трансляция на YouTube Badstreet Boys и MEGOGO LIVE в 18:00
- Донаты: во время эфира можно сделать взнос в поддержку ВСУ
- Билеты доступны по ссылке здесь
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