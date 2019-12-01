Наше майбутнє: вітальний пост Зеленського викликав гарячі суперечки в мережі

Володимир Зеленський привітав з річницею Всеукраїнського референдуму про підтримку Акту проголошення незалежності
Володимир Зеленський привітав українців із 28-ю річницею сеукраїнського референдуму про підтвердження акту проголошення незалежності держави і закликав до єдності. Президент опублікував звернення на своїй сторінці в Facebook 1 грудня.
Він зазначив, що 28 років тому 90% українців в кожному куточку країни виступили за незалежність держави.
"І це дійсно свято! Тому що того дня ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні", - заявив Зеленський.
Володимир Зеленський звернувся до українців (Фото: РБК-Україна)
Президент наголосив, що за цей час з'явилося нове покоління українців, у яких народилися діти в незалежній державі.
"І це - наше майбутнє. Заради якого ми повинні і надалі бути єдиними!" - закликав Зеленський.
Володимир Зеленський привітав із річницею Всеукраїнського референдуму про підтримку Акту проголошення незалежності (Фото: facebook.com/zelenskiy95)
Привітання президента з приводу свята викликали неоднозначну реакцію в мережі. В коментарях почалися палкі суперечки щодо економічної та соціальної ситуації в країні, військової агресії РФ проти України та інших викликів, з якими зіткнулася країна та її жителі.
Юзери діляться своїми думками виходячи з політичних поглядів: знаходяться оптимісти, скептики і навіть такі, що ностальгують за СРСР.