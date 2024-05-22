Потомок "человека-дракона": ученые разгадали тайну черепа, найденного в Китае (фото)

Что известно о загадочном черепе

Череп был найден в китайской провинции Хубэй в 2022 году. Он озадачил археологов своей странной формой и особенностями. Тогда находку назвали "человек Юньсянь".

Новое исследование воспроизвело полную 3D-модель черепа, показав, что он имел кости лица человека, но уплощенный череп, более толстую надбровную кость Homo longi.

Ученые пришли к выводу, что "человек Юньсянь" является представителем давно утраченной сестринской линии людей.

"Целесообразно заключить, что Юньсянь морфологически и хронологически близок к последнему общему предку линий H. sapiens и человека-дракона", - пишут авторы в исследовании.

Добавим, что в Китае за последние 50 лет нашли три подобных черепа.

Череп "человека Юньсянь" (фото: Chuang Zhao)

Ученые пока спорят, сколько человекоподобных видов было в нашей новой археологической истории. Общепризнанно, что существовало два архаических вида людей - неандертальцы и денисовцы. Они жили отдельными группами примерно до 30 000 лет назад и имели отличительные черты. Но череп "человека-Юньсянь" было тяжело отнести к одной из этих категории.

Исследователи предполагали, что это мог быть представитель семейства денисовцев, которое возникло в Азии примерно 500 000 лет назад. Ученые считают, что родословная "человека-дракона" могла включать денисовцев, поскольку эти группы жили на Земле примерно в одно время.

Проанализировав новый череп, исследователи определили, что его черты походили на те, что были обнаружены у ранних людей и людей-драконов, то есть, вероятно, он был потомком обоих.

По словам ученых, Homo longi имел большие глазницы, коренные зубы, которые были намного больше наших, толстую надбровную кость и размер мозга, подобный человеческому. И эти особенности наблюдались в черепе человека Юньсяня.

Так выглядел "человек Юньсянь" (фото: Chuang Zhao)

Современные люди стали отдельным видом под названием Homo sapiens примерно миллион лет назад. Они сначала появились в Африке и потом распространились по всему миру.

Неандертальцы возникли в Европе и Азии около 400 000 лет назад. Денисовцы также происходят из Азии, но исследователи считают, что они, вероятно, кочевали по всему азиатскому континенту.

Хотя каждый из этих видов уникален, генетически они были достаточно похожи, чтобы иметь возможность спариваться.

По данным Смитсоновского музея природной истории, сегодня можно найти некоторых людей, которые имеют от 1 до 4% ДНК неандертальцев и от 4 до 6% ДНК денисовцев.

Добавим также, что 55 млн лет назад произошла эволюция первых примитивных приматов. 5,5 млн лет назад - появились Ardipithecus - ранний "прачеловек", который имел общие черты с шимпанзе и гориллами. А уже 54 000 - 40 000 лет назад современные люди пришли на территорию Европы.