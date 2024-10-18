"Наша гордость и наша боль": популярный актер поделился подробностями гибели родного брата на войне

Артист отметил, что перед полномасштабным вторжением его брат работал за границей, но принял решение вернуться и стать на защиту родины.

"Мой младший брат Максим - это наша гордость и наша боль. Он жил и работал в Польше. Вернулся, вступил добровольцем в 128 отдельную бригаду Днепр", - отметил Мацюта.

Как известно, брат артиста погиб в октябре 2023 года, защищая Украину.

"Воевал, провоевал полтора года. Погиб под Старомайорским Донецкой области. Обстоятельства мне известны. Ранение побратима на позиции. Попытки оказать помощь ему. Сброс с дрона, ранение. Ребята-молодцы его вытащили, но получил ранение несовместимое с жизнью. В больницу его не довезли", - отметил артист.

Максим Мацюта (фото: instagram.com/roman.matsyuta)

В то же время Роман Мацюта высказался и о том, как он относится к мобилизации артистов.

"Слушайте, ну, при желании можно и зайца научить курить. Актер - профессия романтическая, а в войне нет ничего романтического. Война - это прежде всего тяжелый физический труд. Это самоорганизованность, это пунктуальность, это все просчитано по секундам", - подчеркнул он.

Что известно о Романе Мацюте

Роман Мацюта - украинский киноактер, музыкант, певец.

Будущий актер родился в городе Каховка Херсонской области.

Сыграл в более чем 40 фильмах сериалах. Самые запоминающиеся роли в кинолентах "Участковый с ДВРЗ", "Неслучайные встречи", "Клятва врача", "Опер по вызову", "Нюхач".

Что касается полнометражных фильмов, то это "Тайный дневник Симона Петлюры", "Сентябрь", "Узкий мост".

В качестве музыканта часто дает трибьют-концерты, на которых исполняет хиты известных групп.

Также увлекается карате.

Роман Мацюта (фото: instagram.com/roman.matsyuta)