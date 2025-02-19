В NASA сделали новое заявление об астероиде "убийца городов": он стал самым опасным за всю историю наблюдений

NASA сообщило, что они получили новые данные об астероиде 2024 YR4, который имеет еще название "убийца городов". Вероятность его столкновения с Землей увеличилась и таких показателей не было ни у одного астероида за всю историю наблюдений.

Что известно об этом астероиде и стоит ли беспокоиться жителям Земли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science alert .

Эксперты сообщают, что огромный астероид, который может разрушить целый город, сейчас уже имеет 3,1% вероятности столкновения с Землей. И хотя до времени столкновения, которое просчитали ученые, еще далеко, такие заявления вызывают беспокойство.

Астероид 2024 YR4 впервые обнаружили лишь 27 декабря прошлого года обсерваторией Эль-Саус в Чили. Его размеры астрономы оценивают от 40 до 90 метров в ширину. Анализ его световых сигнатур показывает, что он имеет типичный состав.

29 января 2025 года международная организация предупреждения об астероидах (IAWN) и всемирная организация защиты планеты опубликовали предупреждение, что вероятность столкновения этого астероида с Землей превысила уже 1%. Но хуже всего то, что эта цифра продолжает расти.

Последние расчеты NASA показали вероятность столкновения уже в 3,1% - с потенциальной датой катастрофы 22 декабря 2032 года. То есть сейчас шансы увеличились до одного из 32.

Несмотря на рост угрозы, эксперты говорят, что тревоги нет. Глобальное астрономическое сообщество внимательно следит за ситуацией, и в следующем месяце космический телескоп Джеймса Уэбба собирается исследовать объект 2024 YR4.

"Я не паникую. Конечно, когда вы видите, что проценты растут, вам не становится тепло, хорошо, только неприятно", - говорит главный научный сотрудник некоммерческой организации Planetary Society Брюс Беттс.

Он добавил, что астрономы будут собирать больше данных и есть вероятность, что риски начнут падать.

Последний раз астероид размером более 30 метров представлял такую значительную опасность в 2004 году, он имел 2,7% вероятности столкновения с Землей в 2029 году. Но такая возможность была исключена позже благодаря дополнительным наблюдениям.

Превышение порога в 2,8% ученые называют "историческим" событием.

"Это очень, очень редкое событие. На данный момент это не кризис. Это не убийца динозавров. Это не убийца планеты. Это опасно, самое большее, для города", - пояснил глава офиса планетарной защиты Европейского космического агентства Ричард Мойсл.

Он добавил, что если риск превысит 10%, то IAWN выдаст официальное предупреждение, что приведет к "рекомендациям всем членам ООН, которые имеют территории в потенциально угрожающих районах, начать наземную готовность". Ориентировочная траектория 2024 YR4 по состоянию на 17 февраля 2025 года ( ЕКА/Офис планетарной защиты )

Его потенциальная угроза объясняется не столько его размером, сколько скоростью, которая может составлять почти 40 000 миль в час, если он столкнется.

Если он войдет в атмосферу Земли, наиболее вероятным сценарием является воздушный взрыв, то есть он взорвется в воздухе с силой примерно восемь мегатонн тротила, что более чем в 500 раз превышает мощность бомбы на Хиросиму.

Но нельзя исключать ударный кратер, если размер ближе к верхней границе оценок

Потенциальный коридор воздействия охватывает восточную часть Тихого океана, северную часть Южной Америки, Атлантику, Африку, Аравийский полуостров и Южную Азию, хотя Мойсл подчеркнул, что людям еще слишком рано рассматривать такие радикальные решения как переселение.

Но есть и хорошие новости - у человечества еще достаточно времени, чтобы действовать. Кроме того, у ученых уже есть наработки, как изменить траекторию астероида или даже их уничтожать.