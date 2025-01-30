NASA предупредило о новом опасном астероиде: угрожает ли он Земле?

Новый астероид 2024 YR4 был открыт в декабре 2024 года и он сразу вызвал беспокойство у научного сообщества. Размер этого гиганта впечатляет - диаметр более 90 метров.

Этот космический объект стал первым за долгое время, которой получил рейтинг по шкале Торино, оценивающей риски от астероидов - сейчас этот показатель на уровне 3, что свидетельствует о возможных локальных последствиях в случае удара.

И хотя до его приближения к Земле еще довольно много времени, ученые обеспокоены, поскольку вероятность столкновения - более 1%. По расчетам NASA этот астероид может столкнуться с Землей 22 декабря 2023 года.

И хотя ученые отмечают, что вероятность такой сценария является невысокой, все же стоит внимательно наблюдать за этим астероидом, поскольку он превышает привычные показатели риска для большинства астероидов.

Стоит напомнить, что Челябинский метеорит, который взорвался над Землей в 2013 году, имел всего 20 метров. Однако взрыв этого космического камня вызвал серьезные разрушения - более тысячи зданий, а еще травмирование более 1500 человек.

Если 2024 YR4 взорвется над Землей - потенциальное влияние может быть значительно сильнее, чем от Челябинского метеорита.

Сейчас ученые внимательно отслеживают траекторию нового астероида и отмечают, что текущие расчеты могут измениться со временем. Сложность сейчас заключается в том, что у этого астероида очень низкая яркость, которая делает его малозаметным.

Также специалисты оценивают возможные сценарии защиты Земли, если риск столкновения будет высоким.