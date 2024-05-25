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NASA показало, как тестируют скафандры для полета на Луну. Некоторые детали шокируют

Суббота 25 мая 2024 21:26
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NASA показало, как тестируют скафандры для полета на Луну. Некоторые детали шокируют Как прошло тестирование скафандров (фото: NASA)
Автор: Василина Копытко

NASA обнародовало фото астронавтов при тестировании скафандров в пустыне Аризоны. Вони будут использоваться во время полета на Луну. Но многие люди отнеслись очень скептически к этим "космическим" костюмам, ведь они выглядят непригодными для внеземного использования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Futurism.

Что не так со скафандрами

Космическое бюро показало на снимках астронавтов Кейт Рубинс и Андре Дугласа, которые выполняют задачи "на Луне". Они находились наполовину в космическом снаряжении, а наполовину в довольно обычной туристической одежде, в том числе в солнцезащитных очках.

У людей, которые увидели эти снимки с тестирования, возникли абсолютно логичные вопросы - как эти скафандры можно использовать в космосе, если у них нет рукавов?

"Полевые испытания играют решающую роль, помогая нам проверить все системы, аппаратное обеспечение и технологии, которые нам понадобятся для проведения успешных операций на Луне во время миссий Artemis. Наши инженерные и научные команды слаженно работали вместе, чтобы мы были готовы на каждом этапе пути к тому моменту, когда астронавты снова ступят на Луну", - заявила директор полевых испытаний Барбара Янойко.

Вероятно, во время тестирования использовали только макеты скафандров или его первые разработки, которые еще не завершены.

NASA показало, как тестируют скафандры для полета на Луну. Некоторые детали шокируютТестирование скафандров проходит в пустыне Аризоны (фото: NASA)

Из обнародованных снимков можно догадаться, что астронавты готовятся к геологическим исследованиям, которые они должны будут провести на Луне.

"Во время "Артемиды III" астронавты будут нашими научными операторами на поверхности Луны с целой научной командой, которая будет поддерживать их здесь, на Земле. Эта симуляция дает нам возможность попрактиковаться в проведении геологии издалека в режиме реального времени", - рассказала научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Чери Ахилл.

Также в NASA объясняют, что тестирование оценивает пробелы и проблемы, связанные с операциями на Южном полюсе Луны, включая сбор данных и связь между командой управления полетом и научной группой в Хьюстоне для протоколов быстрого принятия решений.

"В конце каждой имитированной лунной прогулки научная группа, команда управления полетом, члены экипажа и полевые эксперты будут собираться, чтобы обсудить и записать полученные уроки", - говорят в космическом бюро.

NASA показало, как тестируют скафандры для полета на Луну. Некоторые детали шокируютТестирование скафандров проходит в пустыне Аризоны (фото: NASA)

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