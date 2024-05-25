NASA показало, как тестируют скафандры для полета на Луну. Некоторые детали шокируют

NASA обнародовало фото астронавтов при тестировании скафандров в пустыне Аризоны. Вони будут использоваться во время полета на Луну. Но многие люди отнеслись очень скептически к этим "космическим" костюмам, ведь они выглядят непригодными для внеземного использования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Futurism.

Что не так со скафандрами

Космическое бюро показало на снимках астронавтов Кейт Рубинс и Андре Дугласа, которые выполняют задачи "на Луне". Они находились наполовину в космическом снаряжении, а наполовину в довольно обычной туристической одежде, в том числе в солнцезащитных очках.

У людей, которые увидели эти снимки с тестирования, возникли абсолютно логичные вопросы - как эти скафандры можно использовать в космосе, если у них нет рукавов?

"Полевые испытания играют решающую роль, помогая нам проверить все системы, аппаратное обеспечение и технологии, которые нам понадобятся для проведения успешных операций на Луне во время миссий Artemis. Наши инженерные и научные команды слаженно работали вместе, чтобы мы были готовы на каждом этапе пути к тому моменту, когда астронавты снова ступят на Луну", - заявила директор полевых испытаний Барбара Янойко.

Вероятно, во время тестирования использовали только макеты скафандров или его первые разработки, которые еще не завершены.

Тестирование скафандров проходит в пустыне Аризоны (фото: NASA)

Из обнародованных снимков можно догадаться, что астронавты готовятся к геологическим исследованиям, которые они должны будут провести на Луне.

"Во время "Артемиды III" астронавты будут нашими научными операторами на поверхности Луны с целой научной командой, которая будет поддерживать их здесь, на Земле. Эта симуляция дает нам возможность попрактиковаться в проведении геологии издалека в режиме реального времени", - рассказала научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Чери Ахилл.

Также в NASA объясняют, что тестирование оценивает пробелы и проблемы, связанные с операциями на Южном полюсе Луны, включая сбор данных и связь между командой управления полетом и научной группой в Хьюстоне для протоколов быстрого принятия решений.

"В конце каждой имитированной лунной прогулки научная группа, команда управления полетом, члены экипажа и полевые эксперты будут собираться, чтобы обсудить и записать полученные уроки", - говорят в космическом бюро.

Тестирование скафандров проходит в пустыне Аризоны (фото: NASA)