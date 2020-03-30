Нас чекає катастрофа: Кличко наїхав на киян через порушення правил карантину

Карантин в Україні та Києві був введений з метою недопущення поширення коронавірусу. Спочатку він був запланований до 3 квітня, але влада продовжила його до 24 квітня, оскільки кількість заражених почала зростати. У місті заборонені всі масові заходи, не працює метро, більшість працівників переведені на віддалену роботу, а школярі – на дистанційне навчання.

У понеділок, 30 березня, мер Києва Віталій Кличко емоційно звернувся до мешканців столиці та присоромив їх за те, що багато хто не дотримується правил карантину. Він попередив киян, що таке ставлення може призвести до катастрофічних наслідків і кількість хворих з COVID-2019 буде тільки рости.

"Хтось думає, що загроза стосується кого завгодно, але не його. Думати так, м'яко кажучи, нерозумно. Є свідомі кияни, а є ті, до кого, на жаль, ще не дійшло... Подумайте головою кінець кінцем... Коли вас закликають обмежити контакти, залишитися вдома для вашої ж безпеки, ви компаніями вивалюєтесь на пікніки, ви влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках, ви відмовляєтеся від обсервації, повернувшись літаками", - заявив Кличко під час брифінгу.

Він нагадав киянам про те, що відбувається в Італії та закликав замислитися над своїми діями.

"Ви думаєте, що пронесе. Ні! І потім ніяка система охорони здоров'я не впорається з тисячами хворих, які будуть в лікарні. Подивіться, будь ласка, на Італію, де лікарі вирішують, кого рятувати, а кого ні. Подивіться, будь ласка, на інші країни, де труни вивозять сотнями та спалюють без прощань і без церемоній. Я кажу без перебільшення: якщо продовжаться ці хитання і тусовки, ці поїздки натовпами на природу, нас всіх буде чекати велика катастрофа!" – сказав мер столиці.

Брифінг Віталія Кличка 30 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стала відома статистика захворюваності коронавірусом в різних районах Києва.