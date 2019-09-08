У нас проводять експерименти: Комаровський збентежив порадою про здоров'я малюків

Доктор Комаровський розповів про те, чи варто забороняти дитині холодну їжу і напої, боячись, що вона підхопить ангіну. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

До Євгена Комаровського звернулася одна з підписниць, яка побувала за кордоном і побачила різницю між ставленням до питання "холодне і діти" там і у нас. Дівчина пише, що наших там дуже легко впізнати по тому, як вони категорично відмовляються від льоду в напоях.

"Ви бачили, як у них п'ють? Насипають повну склянку льоду, а тоді вже наливають, чого там їм хочеться. А наші люди сьорбнуть такого напою ввечері, а на ранок першіння в горлі (в кращому випадку) гарантовано. Так от, нещодавно я дізналася, що там привчають дітей до холодних напоїв мало не з народження: дістали з холодильника, налили в пляшку, присобачили соску - пий малюк", - пише дівчина.

Комаровський розповів, чи буває від холодного ангіна (фото: pxhere.com)

ПІдписниця запитує, чи можна загартувати дитину, з раннього віку даючи йому холодне, щоб потім не мати проблем з горлом. І чи допоможуть такі експерименти.

Євген Комаровський відповів, що це ніякі не експерименти, а абсолютна норма - давати дитині холодну їжу і напої. Крім того, Комаровський не вважає це загартовуванням, а прагненням до нормального способу життя.

⠀

"Експерименти проводять у нас, коли намагаються переконати молодих батьків у тому, що бідненькій дитинці можна тільки тепленьке", - різко висловився Комаровський.

На думку педіатра, якщо дитина ніколи не стикається з холодною їжею, то вона стає для неї небезпечною. Те ж стосується і боязні протягів і зайвої стерильності.

Комаровський розповів, чи буває від холодного ангіна (фото: pixabay.com)

"В цілому я не раджу обмежувати холодне, взагалі робити з цього проблему. Якщо горло весь час берегли, то накращий спосіб почати - смоктання льоду", - рекомендує педіатр.

Комаровський порадив заморозити кубиками фруктовий сік і невеликими шматочками давати дитині смоктати. І починати це робити краще не взимку.

Крім того, педіатр стверджує, що хвороби горла після холодного - це не ангіна. Як правило, мова йде про загострення хронічного тонзиліту.

До речі, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно купати дитини до загоєння пупкової рани і після.

Нагадаємо, нещодавно педіатр повідомив, що для профілактики респіраторних захворювань дитину не потрібно напихати пігулками.

Також ми писали про те, що у Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення АКДП, мотивуючи це поганою якістю вакцини.