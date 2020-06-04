Порушення прав людини? Супрун відповіла противникам вакцинації

Уляна Супрун висловилася про вакцинацію та настійно рекомендувала захистити за допомогою щеплень не тільки свій організм, але і подбати таким чином про здоров'я суспільства.

Колишня керівниця МОЗ України також відповіла на критику вакцинації в контексті "свободи особистого вибору" і пояснила, що в цьому випадку подібний аргумент не є неспроможним. Про це Супрун написала у своєму Facebook.

"Одним з аргументів противників вакцин є твердження, що вимога вакцинуватися є порушенням прав людини, дискримінацією чи порушенням Конституції України. Мовляв, кожен має вибір робити те, що забажає, зокрема, не вакцинувати себе чи свою дитину. Але у площині громадського здоров’я та захисту здоров’я суспільства це не працює", - йдеться у публікації.

Медик навела як приклад таку ситуацію:

"Якщо людина вживає алкоголь і робить це вдома - це окей. Якщо людина вживає алкоголь, а потім сідає за кермо - це небезпечно для всіх. Саме тому, коли ви керуєте автомобілем, ви повинні дотримуватися певних правил, які захищають ваше здоров'я і здоров'я людей навколо", - написала Супрун.

Вона зауважує, що в цьому контексті ніхто не назве порушенням прав вимогу не сідати за кермо напідпитку.

"Так само і з вакцинами. Відмова від вакцинації ставить під загрозу не лише ваше здоров’я, а й здоров'я людей навколо. Вакцинуватися потрібно усім, аби вберегтися від небезпечних хвороб, від яких надійно захищають вакцини", - акцентує увагу вона.

Також Супрун нагадує, що вакцинація захищає всіх, хто через певні хвороби або стан здоров'я не може отримати щеплення. Це, зокрема, пацієнти з імуносупресією, онкологічні хворі, люди з алергією на компоненти вакцин, вагітні жінки та дуже маленькі діти, які просто не можуть бути щеплені.

"Їхня безпека залежить від колективного вибору на користь вакцинації. Сперечатися про "вільний вибір" чи "примусовість" у цьому випадку означає свідомо наражати на небезпеку людей, що вас оточують. Це те саме, що й пити алкоголь за кермом і вважати, що заборона це робити - порушує ваші права. Але при цьому не усвідомлювати, що такі ваші дії можуть поставити під загрозу чиєсь життя", - написала медик.

Супрун зазначила, що вакцинація не є примхою, проте доказовим заходом задля захисту колективного здоров'я.

"Давайте вмикати здоровий глузд і робити правильний вибір, коли йдеться про питання збереження здоров’я та життя не лише кожного з нас, але й усіх, хто поруч", - закликала вона.

Раніше ми писали про те, що Супрун висловилася, як вберегтися від небезпечних хвороб за допомогою вакцинації.

Нагадаємо також, що нещодавно Супрун пояснила, як низький тиск впливає на здоров'я і може бути небезпечним для життя.