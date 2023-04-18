С рождения нормально не ела: в Киеве спасли маленькую Настю с редкой болезнью

Что с ребенком

В Харьковской области врачи ставили диагноз непроходимость, но причину определить не смогли. К тому же обнаружили, что все внутренние органы ребенка расположены зеркально.

Тогда мама стала искать нужных специалистов через Facebook. Пользователи посоветовали ей обратиться в "Охматдет". После всех необходимых обследований и консультаций пациентке поставили диагноз - врожденная непроходимость 12-перстной кишки, вследствие мембранозной атрезии.

Это очень редкая патология, при которой пища не может пройти в желудок и возвращается назад через рвоту.

Как прошла операция

Врачи в Киеве решили провести эндоскопическую операцию. В частности, при такой операции не производят никаких разрезов на теле ребенка. Оперируют по просвету кишки.

"В общем операция длилась минут 10. А есть наша пациентка начала уже через 2 часа", - сказала заведующая отделением эндоскопии Дария Вороняк.

Сейчас девочке 1 год 7 месяцев, впереди у нее здоровая жизнь.

Врачи в Киеве спасли ребенка с редкой болезнью (t.me/ndslohmatdyt)