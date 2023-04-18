С рождения нормально не ела: в Киеве спасли маленькую Настю с редкой болезнью

Мама маленькой девочки Насти заметила неладное уже на восьмой день жизни ребенка. Девочка родилась здоровой, но есть не могла. Новорожденная рвала после каждого приема пищи.

Об этом сообщили на странице детской больницы "Охматдет" в Telegram .

Что с ребенком

В Харьковской области врачи ставили диагноз непроходимость, но причину определить не смогли. К тому же обнаружили, что все внутренние органы ребенка расположены зеркально.

Тогда мама стала искать нужных специалистов через Facebook. Пользователи посоветовали ей обратиться в "Охматдет". После всех необходимых обследований и консультаций пациентке поставили диагноз - врожденная непроходимость 12-перстной кишки, вследствие мембранозной атрезии.

Это очень редкая патология, при которой пища не может пройти в желудок и возвращается назад через рвоту.

Как прошла операция

Врачи в Киеве решили провести эндоскопическую операцию. В частности, при такой операции не производят никаких разрезов на теле ребенка. Оперируют по просвету кишки.

"В общем операция длилась минут 10. А есть наша пациентка начала уже через 2 часа", - сказала заведующая отделением эндоскопии Дария Вороняк.

Сейчас девочке 1 год 7 месяцев, впереди у нее здоровая жизнь.

Врачи в Киеве спасли ребенка с редкой болезнью (t.me/ndslohmatdyt)